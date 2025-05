David Broncano responde a la “ofendidita” Melody en 'La Revuelta': “Canceló un rato antes. No dijimos nada”

Melody ha dado este lunes su primera rueda de prensa tras Eurovisión, y allí ha dejado una suerte de dardo hacia La Revuelta. David Broncano aseguró que tenían la entrevista cerrada para el lunes 19 de mayo desde hacía semanas, pero Melody habría declinado acudir horas antes de la grabación.

“He visto que han hablado mucho de la salud mental y que hay que cuidarse. No me gusta la doble moral. Que yo pida un descanso y se me vaya al cuello. Que se haga risa o burla, diciendo que a lo mejor estoy en mi casa bajando persianas y equilibrándome mentalmente”, decía muy enfadada.

Siendo muy clara, Melody afirmó que en la actualidad no tiene entre sus planes visitar a Broncano, aunque no cierra la puerta: “Voy a programas donde se me respete como artista. Siempre estoy abierta a unas disculpas”.

Unas palabras que, desde La Revuelta, han respondido sutilmente y con humor, señalando a Melody como “ofendidita”. Todo comenzó con una pareja del público que lanzó a David Broncano una invitación de boda. “Te la ha tirado como Melody la pullita”, introducía Grison.

“¿Qué ha dicho?”, preguntaba David Broncano, que admitía no haber visto la rueda de prensa. “Nosotros decíamos: a lo mejor no está enfadada, a lo mejor es que está cansada. No, no, sí está enfadada”, explicaba el beatboxer. “¿Pero qué ha dicho?”, insistía Broncano. “¿Se ha enfadado? ¿Melody?”, seguía preguntando el presentador. “Dice que nos hemos metido con ella”, volvía a apuntarle Grison.

Imagen de 'San Fadao' en 'La Revuelta'.

“¿Se ha enfadado ella con nosotros?”, seguía preguntando Broncano. “Con lo que la queremos nosotros”, deslizaba Ricardo Castella. “Pero que admite disculpas”, le señalaba Grison al presentador. “Hay que empezar a hacer el programa en directo para que yo me entere de las cosas, porque claro, vengo aquí y estoy vendido ahora”, lamentaba Broncano, que graba el programa por la tarde.

Castella apuntaba que Melody ha sido “educada” en su forma de dirigirse a él. “Dile que le pides disculpas y que le invitas a una boda el 5 de julio”, proponía Sergio Bezos, en referencia a la invitación que lanzó la pareja del público.

“Bueno, mañana mínimo digo algo, luego respondo. Si me ha citado, respondo. Pero si la hemos invitado un montón de veces aquí a Melody, la invitamos antes de Eurovisión, lo celebramos”, seguía exponiendo Broncano.

“Luego se canceló un rato antes. No dijimos nada, además” seguía defendiéndose Broncano, sobre la entrevista que no tuvo lugar el lunes pasado. “Un buen chiste, si no viene con disculpas, luego el chiste no es nada”, apostillaban sus compañeros.

Echando más leña al fuego, Grison aseguraba que “ha dicho Netanyahu y tú, en la misma posición, la misma mierda”. Entonces David Broncano dijo que a Melody podrían invitarla “para que venga en esta onomástica, en San Fadao”. Y entonces el programa mostró una estampita religiosa de un santo llamado San Fadao, “patrón de los ofendiditos”.

Finalmente, David Broncano confirmaba que iba a hacer “como en los programas de la televisión nacional”. Que se iba a informar y mañana diría algo. “Vas a hacer un análisis sintáctico de lo que ha dicho”, le apuntaban sus compañeros.

Más adelante, Jorge Ponce participó en el programa, y expuso que iba a ofrecer una disculpa. Parecía que iba a dirigirse a Melody, pero fue a los gallegos, por un chiste de otro día. “¿Por lo de Melody? Me ha dicho Grison que ha dicho algo en la rueda de prensa”, apuntaba Broncano. “Luego lo buscamos, y mañana (respondemos)”, insistió el presentador.