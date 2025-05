Antonio Rossi desvela un giro radical en la vida de Isabel Pantoja: "Abandona Madrid para siempre"

Giro sorprendente en la vida de Isabel Pantoja. El periodista Antonio Rossi tiene todos los datos sobre la última determinación que ha tomado la conocida tonadillera. "Isabel Pantoja abandona Madrid, en las próximas semanas, para siempre", anunciaba el colaborador de Vamos a ver.

"Quiero ser exacto y no especular porque podría decir que incluso dejaría España, pero de momento no es ni oficial ni está el destino seguro, a lo mejor se queda aquí en España. Pero, se va de La Finca. Su etapa allí y en Madrid ya ha terminado", relataba el periodista especializado en el clan Pantoja.

"No vuelve a Cantora, evidentemente. Se centra en la gira internacional y buscan un sitio que sea lugar propicio para la gira que empieza en noviembre que le llevará a Latinoamérica, Estados Unidos y Portugal. Abandona Madrid para siempre y puedo decir que en agosto ya no está aquí", apuntaba Antonio Rossi sobre el asunto.

"Ya hay maletas en la casa, ya están empaquetando y cierran la etapa madrileña. Lo único que le interesa es centrarse en el trabajo, los años que le quedan. En la serie, el documental y en la que puede ser la última gran gira internacional", contaba el tertuliano del magacine.

"Buscarán un lugar que sea propicio y punto neurálgico, que nada tiene que ver con Madrid o Andalucía", explicaba, con lujo de detalles, el periodista. "Bueno, técnicamente habrá que decir que el que se muda es el mecenas", hacía referencia Alessandro Lequio a Agustín Pantoja, hermano inseparable de la cantante.

"Otra vez. No tiene nada que ver con el mecenas", respondía, tajante, Antonio Rossi. "¿No tiene el alquiler a su nombre?", volvía a insistir el tertuliano italiano. "No me gusta especular, mañana damos más detalles", zanjaba la conversación Rossi en pleno directo.

Isabel Pantoja ha tomado esta decisión tras haber sufrido diversos problemas de salud en el último año. En abril de 2024, fue hospitalizada en Tenerife debido a una tromboflebitis, una inflamación de las venas causada por coágulos sanguíneos, lo que la obligó a cancelar varios conciertos de su gira 50 Aniversario'.

Antonio Rossi, en 'Vamos a ver'

Más recientemente, el pasado mes de marzo, Pantoja fue hospitalizada de urgencia en Madrid tras detectarse alteraciones en sus análisis médicos. Después de tres días de observación, fue dada de alta y continúa su recuperación en casa, acompañada por su hermano Agustín.

A pesar de estos contratiempos, la artista ha continuado con su carrera. En marzo de 2024, anunció el lanzamiento de un nuevo álbum titulado 50 Aniversario, celebrando sus cinco décadas en la música. Además, ha colaborado con la productora Mediacrest en la creación de una serie documental y un proyecto de ficción sobre su vida.

Una de las últimas noticias que ha protagonizado la cantante es una macrodemanda millonaria que ha interpuesto contra diversos medios de comunicación, periodistas y figuras del entretenimiento, alegando una intromisión en su intimidad y la difusión de información falsa que ha perjudicado su imagen y carrera profesional.

Entre los implicados se encuentran nombres como Kiko Matamoros, por una imitación realizada en Ni que Fuéramos Shhh, Laura Fa, Mariló de la Rubia (ex amiga), Dulce Delapiedra (ex niñera de la familia). Incluso, el propio Hospital de Córdoba, donde fue tratada la artista, ha sido incluido en esta demanda por presunta filtración de información médica.