Las dos veces que Miguel Bosé desmintió con Mercedes Milá su muerte por problemas derivados del sida

Tras adentrarse la pasada semana en la semilla que provocó que David Fernández, como Rodolfo Chikilicuatre, representase a España en Eurovisión, Anatomía de… se fija este domingo en Miguel Bosé. Y es que a él dedica Mamen Mendizábal la entrega titulada Anatomía de… el día que mataron a Miguel Bosé.

El programa viaja hasta los años 80 y 90, y pone sobre la mesa cómo se ha intentado asociar al cantante con el sida durante años. Como demuestra laSexta, muchas fueron las portadas de revistas que, utilizando fotos en las que no sale favorecido, señalaban su posible mala salud.

Tanto es así que a Bosé hasta lo llegaron a dar por muerto en dos ocasiones, siempre por el sida. O por “la enfermedad de moda”, como llegó a utilizar, como eufemismo, el cronista Jorge Fiestas para hablar de él, a mediados de los 80, en el programa radiofónico de Encarna Sánchez.

Y hay un personaje crucial en esta historia que siempre ha demostrado que Miguel estaba vivito y coleando: su amiga Mercedes Milá, sin desmerecer a otros periodistas a los que también atendió, como Iñaki Gabilondo.

La primera vez que el autor de Morena mía apareció en televisión para demostrar que estaba vivo fue en 1986. Lo hizo en el espacio de RTVE Jueves a jueves. “Se ha dicho que tenía el sida, cosa que me parece demasiado exagerada. Estoy demasiado bien de salud” dijo entonces Bosé, para callar bocas.

Merces Milá en 'Anatomía de...'.

En su juego mediático, el intérprete de Amante bandido explicaba que no lo desmentía porque “no soy cómplice de la prensa del corazón, o del terrorismo del corazón. No tengo nada que contar de mi vida íntima, porque me pertenece a mí y exclusivamente a mí".

Y más adelante, en el otoño de 1992, el bulo renació, mientras Miguel estaba tan feliz en Francia, rodando una película. Primero se dijo que estaba muriéndose por complicaciones derivadas del sida en el Ramón y Cajal. Hasta se desveló la supuesta fuente: un taxista al que se lo habría dicho un miembro del personal sanitario del centro.

Él desmintió la información a Iñaki Gabilondo en pleno directo de radio, y quejándose de tener que salir a decir “estoy vivo, estoy bien. Déjenme ya de una vez para siempre, no puedo más contra estos atentados contra mi intimidad”.

Poco después, un programa de radio le dio por muerto. En concreto lo dijo Cadena Ibérica, fechando su defunción a las cuatro y diez de la tarde. Y Mercedes Milá volvió a lanzar un guante a Bosé, y él le respondió: “Yo, contigo lo que quieras”.

La periodista entonces estaba arrancando el programa Queremos saber, y allí Bosé estuvo rodeado de personas de su círculo cercano, como Pedro Almodóvar y Marisa Paredes. La presencia de la emblemática actriz fue importante, pues en algunas teorías la situaban como un personaje clave para que diesen a Bosé por muerto, pues ella lo habría visitado en el hospital.

Mercedes Milá y Miguel Bosé en 'Milá vs Milá'

Entre otras declaraciones, Miguel Bosé señaló que entonces había “una obsesión por llamarme drogadicto y maricón, y esa es la verdad, desde hace muchísimos años”. Mercedes Milá quería que diese “la cara” ante esa avalancha de desinformación, y él admitió estar lleno de furia.

“¿Por qué me tengo que esconder, fuera del rodaje? ¿Qué querían captar, enfermedad mía en un rodaje, mientras estaba en el Ramón y Cajal muriéndome?”, se preguntaba Bosé. “¿Y si fuese drogadicto, qué, a quién le importa? ¿Y si fuese maricón, qué, a quién le importa?”, lanzaría a la audiencia, que entonces desconocía la orientación sexual del artista.

Se trata de una entrega que marcó tanto a Miguel Bosé como a Mercedes Milá. Y es que la veterana periodista llegó a decir a Jordi Évole allá por 2019 que “aquello fue brutal. Si tú me dijeras escoge un programa que tenga todo lo que para ti es la televisión, ese día de Queremos saber sería el escogido por mí”.

Ahora, Milá ha dado más detalles. Y desvela para Mamen Mendizábal que el artista estaba tras una cortina, y que al anunciarle, entró y rompió a llorar, y hubo que parar el programa. Por ello, tuvieron que volver a empezar. Casi como le sucedió a él mismo con su carrera, que prácticamente tuvo que volver a nacer profesionalmente después de ese descenso que le hicieron a los infiernos.