Mercedes Milá reaparece en Telecinco para recordar su paso por 'Gran Hermano': "Me dio una llorera cuando me di cuenta"

Mercedes Milá ha vuelto a Telecinco. Aunque había sido una de las invitadas de Universo Calleja, la periodista no había pisado los estudios de Mediaset. Ha sido este pasado sábado 24 de mayo cuando la veterana presentadora ha concedido una entrevista a Socialité, donde ha rememorado su larga etapa conduciendo Gran Hermano.

Su nombre estará enlazado con el reality show para siempre, dado que condujo 15 de las 19 ediciones que ha tenido el programa de telerrealidad. A excepción de la tercera temporada, que presentó Pepe Navarro, Milá solamente abandonó la conducción cuando cedió el testigo a Jorge Javier Vázquez en 2016.

Milá aprovechaba esta entrevista para lanzar una pequeña queja a Telecinco. Tras dejar la conducción de Gran Hermano, la cadena retiró su fotografía de los pasillos de Mediaset. Es un movimiento habitual cuando una figura de la compañía la abandona, como pasó con los antiguos rostros de Sálvame.

Ahora bien, lo que le molestó a Milá no fue que retirasen su retrato, cosa que veía lógica, sino que no le ofreciesen quedarse con el cuadro. “Un día desapareció la foto, cuando vieron que no iba a hacer el siguiente [edición de Gran Hermano]”, compartía a Darío del Alcázar, redactor del magacín conducido por María Verdoy y Antonio Santana.

“Me hubiese gustado tenerla”, expresaba, para después tirar de anécdota. Milá confesaba que su retrato estaba en el pasillo, cerca de la zona de los servicios. Por otro lado, recordaba el momento en el que se dio cuenta de que su etapa con Gran Hermano había finalizado.

Mercedes Milá y Darío del Alcázar en 'Socialité'.

La periodista señalaba que fue durante el estreno de GH 17 cuando vio que el reality formaba parte de su pasado. Milá acudía a la primera gala, que era también el debut de Jorge Javier Vázquez como conductor del formato.

“En el primer GH que no hice, estoy con Jorge Javier y veo que todo el público eran concursantes. Cuando me di cuenta, me dio una llorera. Ahí me despedí para siempre de Gran Hermano”, compartía al reportero.

Prueba de que la etapa con GH está más que cerrada es que descarta volver y tiene otro reality como espacio preferido. “Supervivientes es mi programa favorito”, revelaba, aunque señalando que sólo le gusta como espectadora y que no iría como participante. “¿Tú me ves con cara de masoca?”, preguntaba al redactor.

De esta edición, Mercedes Milá se queda con Montoya. “Es mi preferido. Tengo debilidad total porque me parece un tío verdadero y genuino y me creo todo lo que le pasa. Me gustaría que ganara, fundamentalmente porque se parece mucho a un novio andaluz que tuve, el primero”, compartía.