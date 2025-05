Chanel, sobre si volvería a representar a España en Eurovisión: "Estoy en un momento muy lindo"

La resaca de Eurovisión 2025 continúa. El mal resultado de Melody con Esa diva en Basilea, logrando un decepcionante antepenúltimo puesto, ha vuelto a poner el foco en Chanel. La sombra de su SloMo es alargada, al ser el mejor resultado de España en el concurso desde hace 30 años. De ahí, que surja la pregunta sobre si volver a contar con ella sería una manera de remontar.

La artista hispano-cubana ha acudido a Al cielo con ella para promocionar su nuevo single, Antillas. Por supuesto, era inevitable hablar sobre la última edición del certamen, una de las más polémicas que se recuerda. Este año, Chanel Terrero ha tenido cierto protagonismo, al ser la encargada de dar los puntos del jurado de España.

Precisamente, fue una de las primeras preguntas que le lanzó Henar Álvarez. Tal y como ha declarado en otras entrevistas, la artista nacida en La Habana señalaba que había vivido dar los puntos de una manera “mucho más tensa” de lo que vivió cuando representó a España en Turín 2022.

“Hablo de mi parte”, respondía, dado que la presentadora insinuaba que se refería a otras polémicas. “No por lo que pasó, sino en dar los puntos. Pensaba que era aprenderse un guion y darlos. Pero cuando terminé de darlos, a pesar de haber ensayado 60 veces, me puse a temblar y a llorar”, confesaba.

“Dije los 12 puntos y mi pierna se puso a moverse. Mi cuerpo se puso loco. Estaba tensa, me estaba yendo”, recordaba cuando Álvarez puso el fragmento de Chanel dando los puntos desde Benidorm, ciudad donde se celebra el certamen que elige al representante español.

Chanel Terrero y Henar Álvarez en 'Al cielo con ella'.

Justo eso sirvió para que la presentadora le preguntase si estaría dispuesta a presentarse de nuevo. “Ahora mismo, no. ¡Ni de coña! No. Estoy en un momento muy lindo de mi carrera, con música que quiero hacer y que me apetece. Tengo un equipo increíble y sólo quiero hacer lo que tengo ahora en manos”, expresaba.

El tercer puesto de Chanel en 2022 con SloMo es la mejor posición que ha tenido España desde que quedase en segundo lugar en 1995 con la estupenda Anabel Conde y su Vuelve conmigo. Aunque el país ibérico ha logrado entrar en el top 10 en ocho ocasiones posteriormente, sólo la hispano-cubana ha rozado alzarse con el Micrófono de Cristal.

Álvarez aprovechaba para recordar las palabras de Kyle Alessandro, el representante de Noruega de este año, que comentaba que esperaba que su actuación fuese “tan icónica como la de Chanel”.

Chanel Terrero en 'Al cielo con ella'.

Aunque Terrero dio las gracias al abanderado del país nórdico por sus palabras, también recordó que Kyle Alessandro es mitad español, criado en Málaga. “Pero, ¿este chico no es el que es de mitad de Fuengirola? Sí, ¿verdad? Lo que pasa es que se estaba ganando los votos de aquí”, dijo con cierto tono irónico.

“Pero es muy bonito. Aunque admito que me da vergüenza cuando me dicen esas cosas. Me hago chiquitita, lo juro”, confesaba. Henar Álvarez le preguntaba cómo era sentirse la representante española con mejor resultado en Eurovisión desde hace 30 años.

“Después de mi año, cada vez que ha pasado Eurovisión y han sido mujeres las que han ido. En mi casa, he estado temblando, llorando, gritando, dándoles todo mi apoyo. No tengo miedo a que me superen. ¡Para nada! Empatizo demasiado”, admitía.