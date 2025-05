Escucha 'El Apagón', la primera canción de Melody tras quedar antepenúltima en Eurovisión 2025: "Para ir cerrando bocas"

Aprovechando el tirón de su paso por Eurovisión 2025, Melody ha lanzado este viernes, 23 de mayo, El Apagón. El nuevo single de la representante de España en el festival, con un beat muy marcado y que incita al baile, incluye versos que dan pie a diversas lecturas.

"No lo vi venir", "me creí especialista y era una aprendiz de lo que es la vida", "he tocado fondo y me toca salir", "yo solita lleno la copa para ir cerrando bocas"... Todas estas frases parecen tener un trasfondo premonitorio.

Eso sí, cabe decir que la canción fue grabada antes del mal resultado de la cantante en Basilea, Suiza. El pasado sábado, la abanderada española quedó en antepenúltimo lugar, una posición 24 de 26 candidatos, con 37 puntos. 27 procedían de los jurados profesionales y 10 del televoto.

Compuesta por Juanjo Martín, Kasem, Yoby Zuñiga y ella misma, El Apagón -y más éxitos- sonará en la extensa gira que tendrá a Melody viajando por toda España este verano. Esa Diva Tour parará por ciudades como Madrid, Barcelona, Torremolinos o Maspalomas.

El tema ve la luz tres días antes del "encuentro informativo" -así lo define Televisión Española- en el que la cantante comparecerá ante los medios. Entre ellos, BLUPER. El lunes, charlará largo y tendido sobre su experiencia en Eurovisión y se entiende que responderá a las cuestiones controvertidas en las que se ha visto involucrada en los últimos días.

'El Apagón', el primer single de Melody tras Eurovisión 2025.

Ya la misma noche de la final, Melody no hizo acto de presencia en La noche de Melody, el programa posterior a la gala que emitió La 1. Ahí se esperaba la primera reacción de la artista tras el certamen organizado por Unión Europea de Radiodifusión (EBU-UER). El domingo, trascendió que había cancelado su agenda de los próximos días con RTVE.

Semana de polémicas

En este espacio, quien sí apareció fue Lorenzo Ruiz, su padre, que se mostró tremendamente crítico con el sistema de votación: "No quiero crear una polémica, pero Israel, que yo no tengo ningún problema porque no entiendo nada de esas cosas, estaba de los últimos y le dan casi 300 puntos...".

Las sospechas se avivaron el pasado martes, cuando Carlos Ruiz, tío de Melody, intervino en Y ahora Sonsoles. "Creo que ha habido algo raro, hay cosas que dan qué pensar", expresó, agregando que intentó votar a España desde Francia y le fue imposible.

Melody y su padre, Lorenzo Ruiz, durante su participación en 'Levántate All Stars'. Mediaset España

También en el programa de Sonsoles Ónega, la periodista Lorena Vázquez aireó los pensamientos del entorno de Melody: "Uno de sus amigos me asegura que sí está enfadada, pero que su malestar viene de lejos y está directamente relacionado con la organización".

De hecho, ese amigo comentó a Vázquez que TVE le impuso a los bailarines, ya que fue otro equipo distinto al que trabajó con ella en el Benidorm Fest. O incluso que fue obligada a "cantar una versión de Esa Diva que no era su favorita".

Horas antes, Melody atendía a Telecinco a las puertas de su casa, donde aguardaba una reportera de Vamos a ver. Ese día y el siguiente, la representante negaba que estuviese enfadada y emplazaba a todos los periodistas a acudir a la rueda de prensa que se celebrará este lunes, 26 de mayo.