Gema López no se corta y señala a Anabel Pantoja por su peso: "Echa la culpa al embarazo y se hincha a macarrones"

El nombre de Anabel Pantoja sigue siendo un habitual en las redes sociales y en los platós de televisión. La última polémica de la influencer está directamente relacionada sobre su exceso de peso provocado, según ella, tras su parto el pasado mes de noviembre de 2024.

"Unas imágenes que nos dejaban impactados. Ella habla de cómo se ha quedado una parte de su cuerpo después de dar a luz. Lo llama el abdomen colgón", arrancaba Gema López en Espejo Público. "Sería el michelín, de toda la vida", aclaraba Miquel Valls.

En este sentido, Carmen Lomana quiso dar su opinión y dar un consejo a la sobrina de Isabel Pantoja para terminar con el "abdomen colgón": "Con un régimen de comida y no tomando todo lo que a ella le gusta, además de muchos abdominales".

"Cuando yo estuve embarazada, el ginecólogo me dijo que no tienes que comer el doble. En mi caso, me pusieron a dieta durante el embarazo. Nueve meses no puedes engordar más de 9 kilos", comentaba la periodista Pilar Vidal, presente en el plató del programa.

"Muchas aprovechan estos momentos para decir, voy a comer todo lo que quiera", añadía Carmen Lomana a las palabras de Vidal. "Es verdad que hay mujeres que después de un embarazo, la piel se les queda mal o incluso gente muy delgada que la zona del abdomen no le queda bien", argumentaba la presentadora Gema López.

Gema López, en 'Espejo Público'

"Lo que vemos es una contradicción porque le echa la culpa al embarazo y ves imágenes de cómo se hincha a macarrones, patatas, chocolate...", no dudaba Gema López en señalar a Anabel por su estilo de vida y alimentación.

"Si has hecho deporte previo y te has cuidado, por mucho que engordes tienes una recuperación más rápida", opinaba Susanna Griso. Desde Espejo Público, contactaron con una experta para que le diera unos consejos a Anabel para la pérdida de peso.

"Hay que tener un equilibrio. Hay que hacer todos los grupos musculares y comer muy equilibrado para tener ese déficit calórico. Poco a poco, la piel irá yendo a su sitio", explicaba Ana Arrechea, creadora de The Sculpt Lab.

"¿Haciendo únicamente régimen y deporte se recupera? Estoy pensando en la cirugía", preguntaba Griso a la experta en entrenamientos. "A mí no me gusta. Lo primero es aprender a comer bien, a entrenar y a moverse. Ha habido malos hábitos desde hace tiempo", respondía ella.

"Me da la sensación de que ella lo que está pidiendo es ayuda para entrar en un quirófano", afirmaba la presentadora Susanna Griso. Sin duda, una opinión que no estaría mal encaminada según las últimas publicaciones de Anabel en su cuenta oficial de Instagram.

Anabel Pantoja sigue inmersa, junto a su pareja David Rodríguez, en un proceso judicial tras un supuesto maltrato infantil a su hija, Alma. Una situación que sigue en curso desde el pasado mes de enero y donde todo apunta a que seguirán pasando los días.

La prima de Kiko Rivera también fue noticia, en las últimas semanas, tras publicar en sus redes sociales unas imágenes inéditas de su parto. En el vídeo se puede ver como Anabel empieza con las contracciones del parto, cómo fue su ingreso hospitalario y el momento exacto del parto.

Además, también se puede ver cómo su pareja, David Rodríguez, le acompaña en este momento tan especial para ambos. Unas instantáneas que provocaron numerosas opiniones en las redes.