Felipe González, tajante contra Trump desde ‘El Hormiguero’: “Dependemos de su ignorancia, que es enciclopédica”

Tocado de salud por una fascitis plantar, Felipe González regresó a El Hormiguero este 21 de mayo. En la misma línea que Miguel Ángel Revilla el día anterior, no iba al programa a promocionar nada en concreto, tan solo a charlar con Pablo Motos de cómo ve la situación de España y del mundo.

“A ver si con tu ayuda conseguimos poner algo de luz al ruido que hay. Los problemas se acumulan, nada se soluciona”, decía Pablo Motos para darle pie. Y así, el repaso comenzó con Estados Unidos y su actual presidente, Donald Trump.

“Trump no es demócrata, ni republicano. Es trumpista. Dice él que admira mucho a Reagan, y la diferencia es que Reagan sabía lo que no sabía y buscaba a los que sabían. Y este desgraciado no sabe lo que no sabe, y por lo tanto, le sobra todo el mundo”, sentenciaba el invitado.

“¿En qué se diferencia Trump del resto de presidentes?”, quería saber Pablo Motos. “Dependemos mucho de su ignorancia, que es enciclopédica. Es un tipo absolutamente ignorante. En Roma era necio, el que no sabe”, reflexionaba González.

Sin embargo, volvía a incidir en la idea de que Trump es un necio “que no sabe lo que no sabe, se cree que lo sabe todo. Y va cambiando las reglas del juego del mundo cada día, a veces cada minuto”.

Felipe González con Pablo Motos en 'El Hormiguero'.

Sobre el tema de los aranceles, González cree que el plan de Trump “es ningún plan”, y que priman sus intereses en sus negocios y en sus amigos. Y valoró que Europa tiene que reaccionar a Trump, porque “tiene que hacerse cargo de sí misma”.

“No puede fiarse de su aliado de siempre que era Estados Unidos, porque no es aliado de nadie”, advertía. Tras un corte publicitario, Pablo Motos explicaba que González le había dicho que “es la primera vez que el mundo se me escapa de la cabeza”.

El expolítico sevillano reconoció que era así. “Nadie sabe lo que va a pasar mañana, ni aquí ni en Europa ni a nivel internacional. Los únicos con paciencia para verlo son los chinos”. Sin embargo, y preguntado por Motos, González espera que China no sea “los dueños del mundo”.

“Te oigo hablar y a veces te echo de menos”, diría Pablo Motos en un momento de la charla. Preguntado por la última vez que habló con Sánchez, destacó que fue en el congreso del PSOE en Valencia. Sin embargo, no dio detalles sobre las impresiones que compartieron. “Yo sigo respetando las decisiones de ese congreso, siempre que acepten que yo soy libre porque digo lo que pienso y soy responsable porque pienso lo que digo”.

“No digo todo lo que pienso”, apostillaba González. “Porque estoy pensando lo que digo, para medirlo”. Sobre la política nacional, Felipe pidió “una tregua de insultos” de dos meses. Y ahí se adentró en reflexionar con problemas actuales que van desde las personas que duermen en Barajas a la falta de vivienda.

Sobre el apagón que vivió España hace unas semanas, González destacó que “el apagón fue más rápido y la recuperación dependió de aquellos que ustedes culpaban. La recuperación no la hizo el Gobierno”, sino las empresas.

Al tocar el tema de la DANA de Valencia, Pablo Motos quiso saber si opinaba que la responsabilidad fue solo de Mazón, o si “viendo su inutilidad era una emergencia nacional”. “Eran las dos cosas”, resumía González.

Y es que, tras hablar de lo que supone descentralizar competencias “y ha ido bastante bien”, sentenció: “Pero una cosa es descentralizar y otra centrifugar el poder para no ser responsable más de lo que conviene”.

En ese mismo sentido, González aprovechó para recordar que cuando él llevaba 9 meses en el poder hubo unas grandes inundaciones en Bilbao, y él llamó al presidente autonómico para cederle la gestión. Como la rechazó, el Gobierno tomó el mando y mandó al ejército y movió todo lo que consideraron necesario como una emergencia nacional, “aunque solo afectó a Bilbao y a la comarca”.