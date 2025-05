La maldición de España con Eurovisión: 56 años sin ganar el festival y una última alegría con el 'chanelazo'

España, representada por Melody y el tema Esa diva, se hundió el pasado sábado en Eurovisión. Aunque la cantante andaluza soñaba con colarse entre los 10 primeros puestos de la tabla, el televoto y el jurado la dejaron antepenúltima, reabriendo debates sobre si España debería retirarse del certamen, pues hace la friolera de 56 años que no lo gana, desde el cada vez más lejano 1969.

Ciertamente, España no triunfa en Eurovisión desde que Franco vivía. Y mientras que en otros certámenes se nos daba la cosa medio bien (recordemos el Festival de la OTI, aquella Eurovisión de las Américas que parecía que sí se nos daba mejor, y que llegamos a ganar hasta en seis ocasiones), ante Europa hemos tenido más sinsabores que caramelitos dulces.

Massiel fue la primera en ganar Eurovisión en 1968. Y, un año después, volvió a ganar Salomé con Vivo cantando. Eso sí, esa edición de 1969 se repartió como un bingo que cantan varias personas a la vez, pues hubo un cuádruple empate. España ganó, pero también Francia, y Reino Unido, y Países Bajos.

RTVE ha tenido todo tipo de lugares en Eurovisión. Altos, como los de Mocedades, Bravo, Anabel Conde o Betty Missiego. Puestos para celebrar, como los de Sergio Dalma y Azúcar Moreno, posiciones a medio camino de la tabla como Eva Santamaría. Y últimos puestos y penúltimos y antepenúltimos.

Desde el rosco de Conchita Bautista y Víctor Balaguer en los 60 hasta el de Remedios Amaya, la última posición de Manel Navarro con cinco puntos y la de Lydia con uno. Soraya empató como penúltima, Edurne quedó 21 de 27 pero con solo 15 tantos, y así, la lista podría engrosarse con otros nombres como los de Amaia y Alfred, Miki Nuñez, Lucía Pérez, Blas Cantó o El sueño de Morfeo.

En los últimos años previos al chanelazo, solo Pastora Soler y Ruth Lorenzo nos hicieron tener la cabeza bien alta con su posición. Y desde que la última cantó Dancing in the rain hace ya más de una década, que se dice pronto.

En el año 2021, tras el tropiezo de Blas Cantó, RTVE pareció coger el torno por los cuernos. Se sacó de la chistera el Benidorm Fest como certamen que sirviese de preselección, mirando quizá a formatos tan consolidados como el Festival de San Remo o el Melodifestivalen de Suecia.

El primer año, con polémica incluida, resultó ganadora Chanel Terrero, que hizo un gran trabajo y con su Slomo se coló en el top 3 de Eurovisión, algo que España no acariciaba desde 1995. Y quién sabe si, de no haber sucedido ciertas irregularidades con los votos de algunos países, si no hubiéramos quedado incluso mejor.

La actuación de Amaia y Alfred en Eurovisión 2018.

El chanelazo decía muchas cosas. Que a España la sabía valorar Europa si hacía los deberes, que no era ni siquiera necesario un artista consagrado para generar interés y éxito ante el resto de países. Que podíamos volver a soñar con un micrófono de cristal.

Pero todo fue un espejismo. Los siguientes ganadores del Benidorm Fest se desplomaron. Blanca Paloma quedó en una posición 17, Nebulossa bajó hasta el 22 con Zorra, y ahora Melody ha caído más allá, hasta el lugar número 24 de la tabla.

¿Qué falla?

Hay que preguntarse qué está fallando. Pero lo que queda claro es que el Benidorm Fest no es San Remo, ni es el Melodifestivalen. Allí no van packs completos para trasladar hasta Eurovisión, y prueba viviente de ello es Melody y todos los cambios que ha llevado a cambio con Esa diva, musicalmente y en su puesta en escena. Hay que redoblar esfuerzos, y, además, conseguir más nombres potentes para la competición.

En cualquier caso, la maldición de no ganar Eurovisión desde hace décadas no solo la tiene España. Bélgica fue uno de los países que estuvo en el primer Festival de Eurovisión y solo ha ganado en una ocasión, en 1986. Francia ha ganado en cinco ocasiones y la última de ellas fue en 1977. Suiza es otro país que compite desde el primer año y antes de llevarse el micrófono de cristal con Nemo solo había ganado una vez en los 50 y otra en los 80.

Nebulossa en Eurovisión. Instagram

El buen trabajo en Eurovisión se acaba premiando, con paciencia, y con cariño hacia la música. Y prueba de ello es Italia, que estuvo años retirada del certamen. Decidió volver en 2011 tras una pausa de 13 años por no estar de acuerdo con el rumbo del certamen, y ha conseguido desde entonces estar 12 veces en el top 10, y una de esas ocasiones, la de 2021, como ganadores. Porque el que la sigue, la consigue.