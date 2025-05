Gema López dice lo que muchos piensan sobre Terelu Campos: "Su manera de afrontar los problemas es bastante pasota"

El regreso de Terelu Campos a Supervivientes ha causado más revuelo del que se esperaba. Tras su despedida temporal de Honduras y su debut en los escenarios con Santa Lola, la malagueña ha decidido volver al reality de Telecinco, aunque su reincorporación no ha estado exenta de críticas.

Pese a que la mayoría de los concursantes celebraron su regreso a Cayos Cochinos, Terelu no ha tardado en admitir que había olvidado lo duro que es convivir con insectos y enfrentarse de nuevo a los retos que el reality de supervivencia extrema tiene preparados. Sin embargo, su decisión de pausar las funciones de teatro durante un tiempo ha generado una oleada de opiniones, especialmente desde la mesa de Espejo Público.

Una de las voces más críticas ha sido la de Gema López. La colaboradora de Antena 3 no ha dudado en analizar la actitud de la presentadora: "Ella ya tenía un compromiso. Si ahora vuelve porque funcionó bien y la audiencia responde, es su decisión. Lo que está claro es que la fuerza económica es mucho mayor para su regreso a televisión, y por eso deja al público", afirmaba duramente tan solo hace unas semanas.

Pero no todo ha girado en torno a lo profesional. En el programa matutino también se han emitido imágenes inéditas de Terelu captada por los paparazzi en situaciones más cotidianas y que corresponder a antes de tirarse nuevamente del helicóptero en Honduras. Desde fotografías de archivo donde aparece impecable hasta una imagen reciente en la peluquería, con rulos en la cabeza y un cigarro en la mano. Esta Terelu Campos más real y sin filtros tampoco ha estado exenta de críticas.

"Yo creo que Terelu ha cambiado en actitud y en look. Si tú en 2003 le pillas esta foto, el disgusto de ella hubiese sido tremendo. Hoy en día tiene más capacidad para reírse, porque probablemente su actitud y manera de afrontar las cosas es bastante más pasota. Yo creo que se ha quitado determinados complejos".

Terelu saliendo de una peluquería. 'Espejo Público'.

Mientras Pilar Vidal defendía el lado más coqueto de la presentadora, "el bolso en mano no falla nunca, y el pelo siempre lo lleva arreglado", Susanna Griso se sumaba al análisis señalando que, pese a la imagen filtrada, Terelu no parecía especialmente afectada por ello: "En este caso el paparazzi la ha pillado y es que ha pasado un montón de gente por delante de ella y no la veo muy agobiada", confesaba ante los espectadores.

Pilar Vidal, además de salir en defensa de Terelu, dejó clara su postura sobre la actitud de la malagueña: "Si ella decide salir a fumar y la pillan con los rulos puestos, aunque yo le dije que no lo hiciera, pues oye, qué le vamos a hacer".