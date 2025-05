Susi Caramelo se mofa del nuevo pelo de El Monaguillo: “Apostaste que Melody ganaba y te salió mal”

El Monaguillo ha deslumbrado este lunes en El Hormiguero. Y es que el que fuese concursante de Tu cara me suena apareció con el pelo totalmente decolorado, algo que no dejaron pasar por alto sus compañeros desde el baile inicial. “¿Qué te crees que eres Alejandro Sanz?”, le preguntó Pablo Motos en cuanto la música bajó. “De Hacendado. Literalmente, me he hecho un cambio, voy para atrás, quiero ser más joven”, admitía el malagueño. Sin embargo, Susi Caramelo tenía otra teoría: “Apostaste que Melody ganaba y te salió mal”.

Ya cuando llegó la tertulia, El Monaguillo explicó qué había sucedido. Tras negar que, como Luis Piedrahita preguntaba, hubiese pasado “la edad del pavo, la crisis de los 40, la de los 50 y la menopausia, todo el mismo día”, relató que todo se debió a un fallo al teñirse.

Su pareja compró un decolorante, y el pelo se le quedó naranja. Y por eso repitieron el proceso hasta en dos ocasiones, “y a la tercera quedó así. Y le dije: no lo toques. Porque estoy fantástico”, bromeaba entre risas.

Luis Piedrahita le preguntaba si el color del pelo se llama “venganza de peluquero”, y una hormiga aseguró que si se hacía una brecha se le curaría sola por “la cantidad de agua oxigenada que tienes en la cabeza”.

Susi Caramelo entonces expuso su teoría. “Yo creo que apostaste que Melody ganaba y te salió mal”. “Que Melody quedaba del 23 para arriba”, apostillaba Marron, haciendo así humor sobre el puesto 24 que obtuvo la de Dos Hermanas. Previamente, Susi también había deslizado que era una pena “que os centréis en El Monaguillo habiendo venido yo en minifalda”.

Hay que destacar que en la tertulia humorística no se adentraron en el resultado de España en Eurovisión. Pero, previamente, en la entrevista con Juanra Bonet, Melody se “coló” a través de una llamada telefónica.

El Monaguillo en 'El Hormiguero'.

En el juego de memoria que hacen Trancas y Barrancas, Juanra decidió llamar a Melody como comodín, para preguntarle de qué era la famosa sopa cuya etiqueta diseñó Warhol. Como siempre, una hormiga respondió fingiendo ser Melody, y cantaba Esa diva. “Estoy bien, pero se me ha quedado pegada la canción”, decía al responder.

La falsa Melody aclaraba que la sopa era de tomate, y se despidió diciendo: “Gracias a todo el mundo por el apoyo recibido, tampoco estuvo tan mal. Para el año que viene preparo una canción que se llama El café con leche”.