Susanna Griso, rotunda sobre el puesto de España en Eurovisión: "Es lo habitual. Desde el 69 no hemos visto ni un premio"

Eurovisión ha vuelto a ser mucho más que un festival de música. La edición de 2025 ha estado marcada por la polémica, la política y una nueva decepción para España. Melody, nuestra representante con Esa Diva, terminó en el puesto 24, muy lejos de los primeros lugares y antepenúltima en la clasificación general.

La reacción no se hizo esperar, y en Espejo Público Susanna Griso no ha tenido reparos en resumir el sentir de muchos: "Salvo Chanel, es nuestra posición habitual. Desde el 69 no hemos visto un puñetero premio en Eurovisión", dijo ante sus compañeros.

El programa de Antena 3 arrancó esta mañana con un tono crítico y muy directo. "Vamos con esa decepción para España por Eurovisión y la polémica que lleva asociada", expresó Griso, mientras sus tertulianos recordaban que, más allá de la música, hace tiempo que el concurso se convirtió en un terreno en donde pesa la política.

Al comentario de la presentadora le seguía el de Miquel Valls. "A muchos españoles se nos atragantó el fin de semana la pizza, la hamburguesa o lo que estaríamos comiendo. Melody ha quedado antepenúltima con Esa Diva. La gran triunfadora ha sido Austria, pero la mayor polémica ha surgido por el segundo puesto de Israel. ¿Se ha politizado Eurovisión en España?", cuestionó a los espectadores.

Y es que este año, la controversia estuvo marcada por la participación de Israel en medio del conflicto con Palestina. RTVE dio inicio a su retransmisión con un mensaje que no pasó desapercibido: "Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y justicia para Palestina". Poco antes de que llegara la final, la organización del certamen llamó al orden a la cadena pública española por los comentarios de los presentadores durante la semifinal del concurso, que aun así desafió las advertencias.

Desde la oposición política, Isabel Díaz Ayuso fue especialmente crítica con el papel de RTVE: "RTVE en esta gala es, de lejos, la más secuestrada por la politización bochornosa de todo lo público en manos de su gobierno", declaró. Incluso desde Israel, el ministro Amichai Chikli lanzó un mensaje directo a nuestro país: "Sánchez, parece que los españoles han hablado y la bofetada la hemos escuchado aquí en Jerusalén".

Mientras tanto, Melody bajó del escenario defendiendo su trabajo y agradeciendo el cariño del público: "Con lo que me quedo es con el amor, el cariño y el respeto".

Colaboradores durante el programa de hoy. 'Espejo Público'.

Ya en España dejó entrever que el resultado podría haber estado condicionado por factores externos: "Creo que hemos hecho un trabajo muy bonito y que, por encima de todo, tiene que prevalecer el arte y la música", confesaba ante los micrófonos cuando se encontraba en el aeropuerto.

Pese al escaso apoyo del jurado y el televoto, la artista andaluza ha mantenido una postura elegante, algo que muchos han valorado. La sombra de la politización es cada vez más notable. Como dijo el tertuliano Juan Soto en el programa: "Melody no nos representa, representa a la televisión pública. Eurovisión ya no es neutral, y eso hay que asumirlo".