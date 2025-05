Juan del Val dice lo que todos piensan de Melody en Eurovisión 2025: “Nos han robado el partido”

El fracaso de Melody en la 69ª edición del Festival de Eurovisión ya está provocando diferentes reacciones. Con un 50,1% de share en televisión, han sido pocos los que no han visto a la artista sevillana subirse al escenario del St. Jakobshalle de Basilea. Aunque su actuación fue deslumbrante, no convenció ni al jurado ni al público del resto de Europa, terminando en el puesto 24 con apenas 37 puntos.

Con todos los programas reaccionando a su descalabro, que ha provocado que la propia Melody haya pedido tiempo a RTVE para retomar su agenda, el evento ha sido comentado tanto en la parte social como política de La Roca. Juan del Val ha sido uno de los primeros en reaccionar, uniéndose al desconcierto de una puntuación tan baja.

“Nos han robado el partido”, afirmaba rotundamente. “Desde el momento en el que le dijeron que era la representante hasta ayer cuando bajó del escenario, no ha cambiado la actitud”, expresaba Pilar Vidal.

“Nos ha atrapado a todos. Te gustase o no la canción, el baile, ella, el pelo”, continuaba la periodista y colaboradora del magacín. “Ella lo ha dado todo. No se le puede reprochar absolutamente nada. Más que un festival de Eurovisión, hemos vivido un Eurodrama, después de conocer las votaciones”, agregaba Marta Critikian, recordando el antepenúltimo puesto de Melody.

“Realmente, es a lo que estamos acostumbrados. Lo de Chanel fue un espejismo. Estamos habituados de quedar de la mitad para abajo, incluso en la zona última”, añadía Berni Barrachina. “Realmente desde Massiel o Salomé”, bromeaba Vidal, recordando que España no gana Eurovisión desde 1969.

Juan del Val y Marta Critikian en 'La Roca'.

“¿Pero no teníais esperanzas?”, preguntaba Nuria Roca. Nacho García lo comparaba al mal destino que España tenía en los torneos internacionales de fútbol hasta su victoria en la Eurocopa 2008, que catapultó a la Selección masculina a ganar el Mundial en 2010.

“Como heterosexual que soy, no os preocupéis. No pasa nada, nos ocurrió con el fútbol. Lo pasamos mal, siempre creemos que son por otras razones que no son las deportivas. ¿Recordáis cuando decíamos que no pasábamos de cuartos o cuando íbamos bien las apuestas? Y luego, nos comíamos un colín”, expresaba.

Juan del Val y Pilar Vidal en 'La Roca'.

“Es lo que pasa en Eurovisión todos los años, forma parte del plan. Algún día, ganaremos”, agregaba. Juan del Val reconocía no seguir Eurovisión, aunque sí que quiso ver la actuación de Melody. “Sólo la vi ayer. Es la primera vez que escucho la canción entera. Me pareció que hizo una actuación fantástica”, defendía el autor de Bocabesada.

Posteriormente, en el debate político, Eurovisión volvía a abordarse por la presencia de Israel en el certamen, además de haber quedado en segunda posición, beneficiada por el televoto. “En ese mismo vídeo [el de Melody respondiendo a sus fans], termina diciendo: 'Viva la música y viva el arte, a pesar de que primen otras cosas”, comenzaba diciendo.

Nuria Roca y Juan del Val en 'La Roca'.

“Yo creo que lo que pretende Israel es lavar su imagen, aunque tampoco creo que lo esté consiguiendo”, expresaba. “A mí me parece que hay cierta complicidad en el resto de países. Hay una respuesta muy tibia del gobierno, bueno, de RTVE”, añadía.

“A veces me confundo con ese término, y me parece que fue muy tibio hablando de silencio. Fue una respuesta muy tibia”, concluía.