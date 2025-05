Los polémicos 12 puntos que España le dio a Israel a través del televoto: así funciona el complejo sistema de Eurovisión

La 69 edición del Festival de Eurovisión ha sido una de las más sorprendentes. Aunque Austria ha sido la ganadora del certamen musical, Israel ha rozado la victoria. El país hebreo se veía impulsado por el voto del público. De hecho, el público español le daba 12 puntos a la nación de Oriente Medio. De ahí, que surja la pregunta de cómo funciona este sistema.

Un año más, las votaciones del jurado han sido muy diferentes a las del público, abriéndose más la brecha. La victoria de Austria ha sido gracias a los expertos profesionales, puesto que JJ y su Wasted Love lograron 178 puntos de la audiencia frente a los 297 de Yuval Raphael con New Day Will Rise. El contraste en las puntuaciones hace que surjan cuestiones acerca del televoto. Es más, RTVE ya ha pedido que se revise cómo funciona de cara a 2026.

A diferencia de las dos semifinales, en la que sólo importa la decisión de la audiencia, la final divide sus puntuaciones en 50% decisión del jurado y otro 50% elección de los espectadores. El jurado, realmente, son un grupo de profesionales de cada país participante. En este año, han sido 37 equipos de expertos los que han otorgado sus puntuaciones.

Corinne Cumming UER Basilea, Suiza Melody sí gana Eurovisión 2025 en audiencias: el festival arrasa en RTVE con su mejor dato desde el 'Chanelazo'

En lo referente a la final, este sistema del 50% puntuación del jurado y 50% del voto del público, se implantó en 2009 tras múltiples críticas de que los ganadores dependiesen solamente de la audiencia. Se buscaba así limitar el ‘efecto diáspora’, con el que colectivos de otros países que habían emigrado otorgasen altas puntuaciones a sus patrias de origen.

Por segundo año consecutivo, el público español ha dado su máxima puntuación a dos países en guerra. Sus 12 puntos han ido para Israel, pero sus 10 puntos han sido para Ucrania, en una situación similar. España ha contribuido a los 297 votos que ha obtenido Yuval Raphael por parte de la ciudadanía.

Yuval Raphael durante su actuación en la segunda semifinal del 69 Festival de Eurovisión en el St. Jakobshalle. Corinne Cumming UER Basilea, Suiza

Tras acabar la final, España desglosó la puntuación del televoto. 12 fueron para Israel, 10 para Ucrania, 8 para Polonia, 7 para Estonia, 6 para Finlandia, 5 para Suecia, 4 para Austria, 3 para Albania, 2 para Noruega y 1 para Francia.

Televoto de España:

- Israel: 12

- Ucrania: 10

- Polonia: 8

- Estonia: 7

- Finlandia: 6

- Suecia: 5

- Austria: 4

- Albania: 3

- Noruega: 2

- Francia: 1

El contraste con el voto del jurado profesional español es más que evidente. Entre los diez países votados por los expertos, sólo hay tres que también aparecen en el televoto: Austria, Francia y Ucrania, aunque con una puntuación sensiblemente menor los dos primeros por parte del público.

Jurado de España:

- Suiza: 12

- Países Bajos: 10

- Francia: 8

- Austria: 7

- Reino Unido: 6

- Malta: 5

- Italia: 4

- Alemania: 3

- Ucrania: 2

- Albania: 1

El voto del jurado se realiza en el llamado Jury Show, una gala con público que no se emite por televisión y que se produce un día antes de la oficial que se verá en directo (se hace así para que los profesionales no estén condicionados por posibles imprevistos de una gala en directo). Por el contrario, la audiencia comienza a votar una vez empiezan las actuaciones, aunque el país todavía no haya cantado. En torno a las 21:00 horas, los eurofans pueden elegir a sus favoritos de los 26 países que participan.

Yuval Raphael durante su actuación en la segunda semifinal del 69 Festival de Eurovisión en el St. Jakobshalle. Sarah Louise Bennett UER Basilea, Suiza

Aunque, oficialmente, el voto del jurado y del público sean del 50%, realmente el televoto representa el 50,6% del total, frente al 49,4% de los expertos de los 37 países. Una diferencia aparentemente nimia, pero que puede marcar entre ganar o perder.

El sistema del televoto es bastante complejo y no ha estado exento de polémica, más en los últimos años con las amplias votaciones no sólo a favor de Israel, sino también de Ucrania. Los ciudadanos de cada país pueden apoyar a sus artistas favoritos mediante tres maneras: la aplicación móvil oficial del certamen, el envío de SMS o la clásica llamada telefónica.

El coste del televoto

En cada uno de los casos, se ofrecen instrucciones en pantalla con los números asignados a cada país, el cual está enmarcado por su orden de actuaciones. Es posible emitir hasta 20 votos por dispositivo o línea. Por supuesto, está prohibido puntuar al propio país donde se está. De ahí, que se organicen viajes a países vecinos en ciertos casos.

Yuval Raphael durante su actuación en la final de la 69 edición del Festival de Eurovisión en el St. Jakobshalle. Corinne Cumming UER Basilea, Suiza

El televoto cuesta un dinero y este depende de la manera en la que se decida puntuar. Las llamadas cuestan 1,45 euros por minuto, mientras que los SMS y los votos de la aplicación oficial cuestan 1,09 euros.

En los tres casos, el sistema identifica los puntos por número o cuenta de usuario y sólo se le dará validación a aquellas que estén dentro del intervalo oficial de votos. En la final, desde el inicio de la gala hasta el momento en el que se anuncia que se cierran las líneas.

El voto extra del resto del mundo

Desde 2023, el voto del público tiene mayor presencia del jurado al haber un ‘país extra’, llamado “resto del mundo”. En pos de hacer más internacional al concurso, la UER permite que ciudadanos de países que no estén concursando en Eurovisión puedan votar a través de la web oficial, www.esc.vote. Con lo cual, eurofans de Estados Unidos, Brasil, Túnez o Japón pueden aportar su voto.

Ziferblat durante su actuación en la final de la 69 edición del Festival de Eurovisión en el St. Jakobshalle. Alma Bengtsson UER Basilea, Suiza

De la misma manera, esta puntuación tiene un coste. En la web oficial, se permite un máximo de 20 votos por persona y hay un coste de 0,99 euros por cada uno. Con lo cual, una persona puede invertir 19,8 euros en lograr que su país favorito tenga 20 votos de golpe. Estas votaciones de países fuera de la UER se contabilizan como uno sólo. De ahí, que se llame “resto del mundo”.

A diferencia del voto del jurado, que se otorga con las clásicas conexiones desde plató con las 37 delegaciones de cada país, el del público se hace de manera conjunta como un todo. Los presentadores le dicen a cada país cuántos puntos en total han logrado por parte de la audiencia. El orden en el que se da es de menor a mayor, según la decisión del jurado.

Actuación de Yuval Raphael en la final de Eurovisión 2025

El año pasado, Israel, de manera pública, mostró que habían formado una campaña de movilización en el resto de países para apoyar a su candidata. En 2024, Eden Golan y su Hurricane, obtuvo la segunda mejor posición del televoto, sólo por detrás de Croacia. Al igual que sucede con Ucrania, que también está en guerra, se suele atribuir que ambos conflictos bélicos suelen condicionar el apoyo de estos países en el televoto.