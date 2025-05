La historia tras Rodolfo Chikilicuatre: la broma de laSexta que fue a Eurovisión y que quedó mejor que Melody

En el año 2008, RTVE hizo una convocatoria abierta para buscar a su próximo representante en Eurovisión. Cualquiera podía participar, mandando su canción a través de una plataforma entonces en auge, como era Myspace, y el público, con sus votos, elegiría cuáles pasarían a una gran final televisada. Por allí pasaron artistas consagrados, noveles, cantantes surgidos de talent shows. Pero el ganador de esa preselección fue Rodolfo Chikilicuatre, un personaje surgido en otra cadena de televisión a modo de chascarrillo. Una broma que llegó demasiado lejos, aunque quedó mejor posicionada que Melody con Esa diva en este 2025.

En pleno momento tras el final del Festival de la Canción en Basilea, el programa Anatomía de…, con Mamen Mendizábal, repasa esta noche del 18 de mayo la historia tras Baila el chiki chiki. El tema que, dejando su calidad a un lado, fue un fenómeno. Salió en anuncios publicitarios, se hicieron muñecos oficiales de Rodolfo, e incluso consiguió en Eurovisión una posición mejor de la que España venía acostumbrada en los años anteriores, en una plaza 16 sobre 25.

Una noche de enero de 2008, el humorista David Fernández se inventó para el programa Buenafuente, de laSexta, el personaje de Rodolfo, un cantante argentino, inspirado en un camarero que el humorista conocía. Y al día siguiente, RTVE abrió su proceso de preselección, y como broma, decidieron participar. Se le compuso una canción en, literalmente, unos diez minutos, llena de frases absurdas. Y la gente, en Myspace, comenzó a votarla, principalmente, como troleo.

Tanto es así que llegó a colarse en la final televisada, y ganó a La Casa Azul, que llevaba años ya cosechando éxito en el ámbito indie, y a Coral Segovia, artista levantina que llevaba tiempo queriendo representar a España en el Festival. Artistas que no pudieron ir al escenario de Belgrado, donde se celebraba el certamen, porque un humorista había ocupado su plaza con una guitarra de juguete, una peluca de Elvis y pasos como el Michael Jackson, el Robocop y el Crusaíto.

En el avance de Anatomía de…, el propio David Fernández reconoce que cuando solo quedaban Coral y él para ganar, el humorista realmente pensaba que el pase lo conseguiría su compañera. Silvia Abril, bailarina del proyecto bajo el nombre de Disco, también alucinó, pues realmente no se imaginaban en Eurovisión.

Nadie entendía cómo ese chiste había podido hacer tanta gracia. En la gala, José Luis Uribarri, que estaba considerado una eminencia en Eurovisión, se decantó por La casa azul o Coral, al igual que Rosa López. Y muchas voces criticaban que RTVE apoyase una broma de tal magnitud que había surgido en una cadena de televisión privada.

La primera versión de la canción no llegaba a tres minutos, y mencionaba nombres de políticos como Zapatero y Rajoy, algo que estaba prohibido por la UER. RTVE, en lugar de descartar la propuesta por incumplir las normas, le permitió cambiar la letra. Así, los líderes políticos pasaron a ser llamados por sus nombres de pila, y se alargó la canción a los tres minutos clásicos. Hasta se hizo un programa para buscar bailarinas que acompañasen a Rodolfo, Disco y Gráfica. RTVE se volcó con Chikilicuatre.

En Eurovisión todo era un cuadro de comedor. Sin carrera como cantante, ni proyecto real tras la propuesta, y encima, haciendo un personaje argentino, David Fernández despachaba a la prensa con respuestas absurdas. Y una vez acabó Eurovisión, en Buenafuente, donde nació, Rodolfo anunció su retirada de la música. Era junio de 2008, un par de semanas después del concurso.

El tiempo pasó, pero el Chiki Chiki no se olvidó. Lo han cantado en Tu cara me suena, se cuela en la pista musical de Pasapalabra, y en definitiva, su huella es imborrable. David Fernández continuó su carrera, intentando no dar más relevancia a esa broma que se fue de las manos, y muy de vez en cuando sí que ha hablado de toda esa aventura. Y solo se ha enfundado la peluca y las gafas de Rodolfo en ocasiones excepcionales, como, por ejemplo, versionar la canción de Amaia y Alfred para Eurovisión 2018, una década después de su experiencia.

En Anatomía de…, ahora se conocerán más detalles de cómo Europa bailó el Crusaíto. Mamen Mendizábal hablará con David Fernández y Silvia Abril, o con los autores de la canción. Pero también con las responsables de aquel proceso de selección en TVE, como Eva Cebrián, entonces directora de Programas de RTVE, y Olalla Cernuda, responsable de contenidos de entretenimiento en el Área Digital de RTVE en 2008.

También charlará con Borja Prieto, director de contenidos de MySpace en España, y con Guille Milyway, alma de La casa azul. Y también contará con el testimonio de la presentadora Lorena Castell, y es que en aquel año participó en Salvemos Eurovisión con su grupo Lorena C y el tema Piensa gay.