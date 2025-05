Emma García no se corta y señala la actuación de Melody: "Si tengo que poner un pero, sería lo exagerado de su pelo"

La resaca de Eurovisión 2025 está siendo especialmente amarga para España. A pesar de la actuación impecable de Melody en la gran final celebrada en Basilea, la sevillana acabó en la 24ª posición, con tan solo 37 puntos. Lo cierto es que muchos han sido los comentarios sobre la artista, quien brilló sobre el escenario con Esa Diva, pero ni el jurado ni el televoto respondieron como se esperaba.

Quien no ha dudado en expresar su opinión ha sido Emma García. La presentadora, muy afectada por el resultado, no dudó en comenzar la emisión de hoy con un mensaje para los espectadores: "Un año más no ha podido ser. Melody fue sencilla, valiente, poderosa, como dice Esa Diva. ¿Qué más se puede pedir si es que no cometió ni un fallo?". García defendió el trabajo de la cantante, asegurando que "no lo pudo haber hecho mejor" y que "el resultado no reflejó ni el talento ni el esfuerzo que puso sobre el escenario".

Sin embargo, la presentadora del programa de Telecinco también añadió un comentario más que no pasó desapercibido: "Si tengo que poner un pero, sería el melenón de Melody... solo por tema de peso. Pero lo entiendo, si no, no podría hacer eso del helicóptero", confesó, haciendo referencia al pelo voluminoso que ya identifica a la cantante y que se trata de una peluca, tal y como ha explicado en varias ocasiones en sus redes sociales.

Lejos de tener un problema capilar, busca cuidar su pelo lo máximo posible. La cantante no dudó en hacer un uso de él en Eurovisión con el ya icónico movimiento final durante su actuación, en el que simuló unas aspas giratorias con su melena, creando un efecto visual aplaudido por el público.

Este 'helicóptero', como lo han bautizado sus seguidores, ya había sido popularizado por la cantante en el Benidorm Fest 2025. Muchos pensaban que lo había dejado fuera de su actuación en Basilea hasta que decidió guardárselo como sorpresa final en Eurovisión.

Al bajar del escenario, Melody compartió a sus seguidores un mensaje muy sincero: "La energía ha sido impresionante, lo hemos dado todo. Que pase lo que pase, pero nos hemos quedado muy a gusto".

Sin embargo, tras el batacazo en las votaciones, la cantante se ha mostrado seria y algo molesta. En sus redes sociales publicó un mensaje con el que deja ver cómo se siente realmente: "Estoy muy satisfecha con la actuación que he hecho. Ha sido un show que esto no se había visto jamás. Aun así, creo que os merecéis una explicación, y vamos a hablar como vosotros sabéis que yo soy: natural".

@elespanolcom 🇪🇸✨ “Gracias a toda España, porque se ha volcado conmigo al 100%; que viva el arte y la música, aunque a veces prevalezcan otras cosas”. Melody da las gracias “a toda España” tras la final de Eurovisión: “Estoy muy feliz porque nosotros hemos ganado, el amor está por encima de todo”. La representante española no ha querido olvidarse de todos los que le han apoyado y ha hablado muy bien del respeto que les mostraron todas las delegaciones: “Esto es una cosa más y yo con lo que me quedo es con el amor y el cariño y respeto que todos los países han mostrado detrás de la cámara a todos nosotros”. “Estaban todo el mundo con la boca abierta”. Melody grabó un vídeo a sus redes sociales en cuanto terminó toda la gala y lo quiso compartir con todos sus seguidores. #melody #eurovision #españa #gracias #festival #musica #cantante #eurovision2025 ♬ original sound - EL ESPAÑOL 🦁

Desde el plató, Miguel Frigenti y Kike Calleja también aportaron su comentario: "Está muy enfadada", dijo el primero, mientras que el de Madrid destacó que Melody tuvo que enfrentarse a obstáculos técnicos durante la actuación, como un retraso al salir por la cortina o un ajuste de última hora en el tono vocal. "Eso no lo aguanta cualquiera", afirmó.

Otra colaboradora confirmó que "todo estaba medido" y que, efectivamente, hubo detalles técnicos que pasaron desapercibidos para muchos. Emma García también reveló que Melody ha cancelado su agenda posterior al festival, incluida su tradicional llegada al aeropuerto con la delegación española. "No se va a encontrar con sus fans", lamentó ante las cámaras de Telecinco.

Frigenti fue más allá: "El próximo año no deberíamos presentarnos a Eurovisión como protesta". Y añadió que lo mejor para la artista sería "tirar para adelante con su carrera y no dimensionar algo que para ella no ha sido del todo agradable".

Emma cerró la tertulia reconociendo que "una tiene sus problemillas, más o menos, pero ella los tiene", haciendo referencia a la presión y exigencia que ha soportado Melody en esta aventura eurovisiva.