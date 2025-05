Thalía muestra su apoyo a Melody antes de la gran final de Eurovisión: “Mi plan favorito de mayo”

El poderío de Melody y su tema Esa diva que interpretará esta noche en el Festival de Eurovisión traspasa fronteras. Y es que no solo genera interés entre los países participantes, sino que también en otros puntos del mundo y entre compañeros de profesión. Así, la cantante mexicana Thalía no ha dudado en mandar un mensaje de cariño a Melody, compartiendo su canción y diferentes vídeos de ella en sus redes sociales, señalando que es “mi plan favorito de mayo”.

De entre esos vídeos destacan fragmentos de Melody realizando una imitación de Thalía en el concurso Tu cara me suena, del que fue participante en su tercera temporada. En concreto, la de Dos Hermanas interpretó el tema Arrasando, una canción de gran complejidad por la cantidad de letra que tiene.

Melody ha recogido el guante de Thalía, y le ha respondido. “¡Thalía! Gracias de corazón por tus palabras y por mandarme tanta buena vibra. Saber que tú también eres Esa diva me llena de fuerza para darlo todo en la final de Eurovisión 2025”, ha posteado. Y finaliza su mensaje con “¡Un abrazo enorme, DIVA!”.

Hay que destacar que durante su carrera en el Benidorm Fest, Melody también contó con el apoyo de otra artista mexicana, y a la que había imitado también previamente en Tu cara me suena: Gloria Trevi. En concreto, interpretó su tema Todos me miran, y la propia Trevi había disfrutado de esa imitación.

“Tú crees que yo no he visto a esa mujer guapísima talentosa cantando esa canción y haciéndolo tan bien”, expresó en una entrevista en Los 40 principales. “Cómo no lo voy a haber visto, si lo vio medio mundo y se hizo viral”, añadió en ese sentido.

Por eso, antes de que resultase la ganadora del Benidorm Fest, Gloria Trevi le enviaba un mensaje muy cariñoso: “Melody, que ya tuvimos la oportunidad de vernos en persona, te mando las mejores vibras, bendiciones, polvos mágicos y todo para que ganes”. “Y si no ganas no importa. Triunfa que es mejor que ganar. Triunfar, créemelo, triunfar es mejor que ganar”, le animaba la diva mexicana.

¡@thalia ! 😍 Gracias de corazón por tus palabras y por mandarme tanta buena vibra ✨

Saber que tú también eres #ESADIVA me llena de fuerza para darlo todo en la final de #Eurovision2025 💃🇪🇸

¡Un abrazo enorme, DIVA! 💖 https://t.co/jlFVQVSBQt — Melody Oficial (@soyyomelody) May 16, 2025

La previsión es que Melody actúe este sábado en la gran final de Eurovisión a las 21:39 horas, según la escaleta que ha facilitado la organización. Cantará en sexta posición, entre Lituania y Ucrania. Y se prevé que para las doce y media ya se conozca el ganador del certamen, en el que Suecia parte, un año más, como la gran favorita.