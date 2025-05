Melody, alto y claro antes de Eurovisión: "A veces en España nos pasa que juzgamos antes de conocer a las personas"

Queda menos de una hora para que comience la 69ª edición del Festival de Eurovisión. Basilea se ha convertido en la capital europea de la música. Melody cantará en sexta posición, tras la actuación de Lituania y justo antes de la de Ucrania. Justo antes de prepararse para cantar Esa diva, la de Dos Hermanas ha concedido una entrevista previa a La familia de la tele.

El magacín vespertino de La 1 tiene una emisión especial este sábado 17 de mayo con motivo de la final de Eurovisión 2025. El programa no sólo está reuniendo a artistas que han representado a España en años anteriores como Daniel Diges o Blanca Paloma, sino que ha logrado conectar con la mismísima Melody desde el St. Jakobshalle de la ciudad helvética.

En plena entrevista con Diges, Aitor Albizua conectaba con el reportero Daniel Borrego, enviado especial a Basilea, quien tenía a Melody en lo que parecía la zona de la green room. Algo que llamaba la atención era el atuendo de la sevillana, un vestido palabra de honor rojo pasión, que claramente no será el que lleve en su actuación sobre el escenario.

La de Dos Hermanas compartía cómo estaba viviendo esos momentos previos. “Estoy muy bien, contenta y feliz”, expresaba Melody entre los aplausos del público del plató. “Ya queda muy poquito para salir y mostrar todo lo que se ha trabajado en estos meses. Lo quiero es que lo disfruten, porque va para ustedes. Pase lo que pase, lo que cuenta es lo que ya hemos dejado. Hemos dejado huella por toda Europa y por España, ya ni les cuento”, expresaba ante las cámaras.

Melody señalaba que, en el momento de la actuación, pensará en el público. “Os tendré en mi mente, a mi público, a la gente que me quiere. Yo voy a seguir siendo la misma, hoy, mañana y pasado. Hay que seguir trabajando, tras Esa diva, tengo El apagón”, informaba.

María Patiño recordaba cómo coincidieron cuando Melody colaboró en el talent show Mediafest Night Fever, en el prime time de Telecinco. La periodista señalaba cómo la sevillana se tomaba muy en serio su trabajo, rompiendo así los prejuicios que tenía sobre la antigua ídolo infantil. “Estábamos preparándonos y yo me decía: ‘¡qué chiquilla tan perfeccionista!’”, expresaba la presentadora.

“Ahora lo has reflejado y lo está viendo todo el mundo. Eres una gran profesional y lo eres desde niña”, proseguía Patiño. “Ha valido la pena, por supuesto. Soy una persona a la que le encanta su profesión. Amor el arte”, respondía rotundamente Melody.

“Sabemos que es un oficio sacrificado y que si no te esfuerzas, no luchas, no te preparas y no eres constante, pocas cositas te van a llegar. Estoy muy orgullosa de lo que he trabajado y lo que queda”, continuaba.

María Patiño resaltaba también el sacrificio personal de Melody, dado que ha dejado a su bebé, de apenas un añito, en España con su familia para poder ir a Basilea. “Voy a decir una cosa: he llorado. Lo he hecho por esas distancias y esas horas”, explicaba la de Dos Hermanas.

“Pero, ¿sabéis una cosa? Esto que me estás diciendo me parece tan bonito. Lo es porque, a veces, en España, nos pasa que juzgamos antes de conocer a las personas. En este camino, creo que he mostrado más mi lado humano. Con el mensaje de Esa diva, lo que tenemos es que unirnos todas y apoyarnos más”, concluía, provocando un fortísimo aplauso.