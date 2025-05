Melody, tajante con Rayden antes de la final de Eurovisión 2025: "Es crear una polémica donde no la hay"

Quedan pocas horas para que Melody se suba al escenario de Basilea para representar a España en el Festival de Eurovisión 2025 con su canción Esa Diva. Después de conquistar al público en la primera semifinal, hacer que sus memes se convirtieran en lo más visto del país y avisar a su amiga Lady Gaga de que actuará en la sexta posición de la gran final del próximo sábado, 17 de mayo, la cantante se ha acordado de Rayden, quien opinó sobre ella tras su victoria en el Benidorm Fest.

Mientras la victoria de Melody en Benidorm seguía siendo uno de los temas más comentados, Rayden -que formaba parte del jurado de la última edición- hizo unas declaraciones algo desafortunadas que generaron una polémica que aún colea. Y ahora, a tan solo unas horas de cumplir su gran sueño, Melody le ha respondido.

Cuando la sevillana se hizo con el micrófono de bronce, Rayden decidió desvincularse de su triunfo con un comentario que no pasó desapercibido: "Para mí fue raro que ganase alguien que prometía que iba a cambiarlo todo". Así se refería a las palabras que pronunció la cantante de Esa Diva tras hacerse con el trofeo.

Melody sobre el escenario de la primera semifinal de Eurovision 2025. Alma Bengtsson/EBU

Melody, que se ha convertido en una de las artistas más comentadas en las últimas semanas, ya está lista para representar a España en Eurovisión 2025. Y al ser preguntada por las declaraciones del exjurado, no ha querido quedarse callada. Rayden aludía a que la ganadora cambiaría el sonido de su canción para hacerlo más internacional. "Yo no he cambiado la canción. Se ha pulido el sonido", ha afirmado la artista en unas declaraciones recogidas por la Agencia EFE.

Pero sus palabras no se quedaron ahí. Melody ha respondido directamente a Rayden, dejándole claro que, a veces, es mejor guardar silencio. "Yo creo que Rayden en lo que se tiene que centrar es en el artista, no en los comentarios. Esos comentarios no… es crear una polémica donde no la hay", ha expresado. Así, sus palabras se convierten en un dardo directo al que fuera jurado del programa de RTVE, tras la crítica que lanzó contra ella.

Melody en la primera semifinal de Eurovision 2025. Sarah Louise Bennett/EBU

Ahora, sin embargo, lo más importante para ella es centrarse en su actuación en la gran final. La cantante sevillana está preparada para darlo todo sobre el escenario: actuará en la sexta posición y lucirá un vestuario "mucho más brillante", tal y como ella misma ha confirmado. Ahora sí, es el momento de Esa Diva. Es el momento de brillar, Melody.