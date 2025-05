Marisa Martín Blázquez denuncia en 'Tardear' que está siendo acosada por redes: "Es misógino y machista"

Marisa Martín Blázquez ha dicho basta. La colaboradora de Fiesta ha denunciado en pleno directo de Tardear que está siendo acosada por redes sociales por un usuario que no sólo está obsesionado con ella, sino que le lanza graves insultos y amenazas. “Hay muchas mujeres que están sufriendo lo mismo que yo por parte de esta persona”, ha compartido en el plató.

Sobre las 16:18 horas, el programa señalaba que uno de sus tertulianos estaba siendo acosado, que dichas amenazas llevaban desde hace varios meses y que ha tenido que ir a denunciar los hechos a la policía. Aunque, inicialmente, no se revelaba si era un hombre o una mujer, tras compartir cierta parte de los mensajes, era evidente que los improperios iban contra una fémina.

El magacín mostraba palabras muy duras contra la contertulia. “Me pregunto cómo has llegado a dónde estás. Se me ocurre una respuesta: favores se*****s. Si hay alguna falta, dímelo. Me excita mucho”, escribía este usuario contra la periodista. “Si quieres, te llamo chupa po***s de despacho, como todas las que están en la tele. Aunque no debes de ser muy popular, por la edad avanzada”, insultaba este internauta.

Posteriormente, se revelaba que la persona acosada era Marisa Martín Blázquez, quien ha querido visibilizar esta situación para evitar que este hombre siga haciendo daño a otras mujeres. “Es un señor y tiene la cuenta de Instagram abierta. Lleva casi ocho meses haciéndolo. Al principio, insultaba de forma pública”, revelaba la periodista.

“Lo escribía en mi muro. Cuando veía que otras personas le llamaban la atención por la virulencia y asquerosidad de los mensajes, pude ver lo misógino, edadista y machista que es. Puedo seguir diciendo calificativos y no acabaría. Dado que le recriminaban su conducta, pasó a hacerlo por privado”, proseguía.

El equipo de 'Tardear'.

“Llevo meses así. Algunos ya los ha borrado, pero yo he hecho capturas de todos. Os digo una cosa. La gente me decía: bloquéalo. Pero yo lo que quiero es que esto que me está pasando, le está ocurriendo a más mujeres. De hecho, otras víctimas que no son populares, que por mi profesión me conoce la gente, también están recibiendo estos mensajes obscenos”, detallaba.

“No lo he bloqueado, porque quería dejarle en evidencia. Le he denunciado en la comunidad de Instagram y he subido en mis historias lo que este hombre me insultaba para que lo vieran mis seguidores. Así pedía a la gente para que lo denunciase y así le cerrasen la cuenta”, proseguía.

Antonio Montero, Marisa Martín Blázquez, Frank Blanco y Verónica Dulanto en 'Tardear'.

Verónica Dulanto recalcaba la importancia de visibilizar este problema. “Voy a explicarlo. A mí estos insultos de un analfabeto emocional no me hacen daño. No está a la altura de debatir conmigo nada. Ahora bien, esto le puede afectar a esas otras mujeres anónimas. Quiero que quede claro que nadie tiene derecho a amenazar ni insultar”, continuaba.

“Dicho esto, vamos a la otra parte que sí me afecta. Como no sé qué tipo de persona que es ni qué se le pasa por su cabeza, ahora estoy en un programa en directo, sabe mis horarios. Puedo salir a la calle y me puede agredir físicamente, ya ha habido casos de otros famosos que les ha pasado eso. Quiero denunciar esto, porque puede seguirme a mi casa, sabe dónde vivo y yo tengo una familia. Eso me preocupa”, revelaba.

Antonio Montero y Marisa Martín Blázquez en 'Tardear'.

Martín Blázquez mostraba su frustración, porque esta persona ha sido denunciada múltiples veces tanto por ella como por sus seguidores e Instagram no ha hecho nada. “Dicen que no ven ningún tipo de comportamiento raro para no cerrarle la cuenta. Así que me he visto obligada a denunciarlo ante las autoridades, me tengo que proteger”, concluía.

“El problema de esto, que es inconcebible, es la impunidad del anonimato”, denunciaba Antonio Montero, presente en plató, quien mostraba su clara preocupación por lo que le estaba pasando a su esposa.