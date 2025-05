Lolita Flores, sin filtros en ‘Tu cara me suena’: “A lo largo de mi vida he tenido algún que otro estúpido’

La familia Flores tiene un gran peso dentro del pulsador de Tu cara me suena. Y si hace unas semanas Bertín Osborne emulaba a Antonio Flores, este viernes hemos visto en Antena 3 a Esperansa Gracia pasar por el clonador para recrear el videoclip de Estúpido, de Lolita. Y la propia imitada estaría observando todo desde la mesa del jurado, aplaudiendo el número y recordando cómo “a lo largo de mi vida he tenido algún que otro estúpido”.

Esperansa sacó toda la garra que pudo para cantar las 40 a un hombre que le había hecho infeliz, y hasta se tiró por la ventana del escenario al acabar la canción solo para que, cuando le ofreciesen ayuda, responder “no, ahora no”.

“Me ha dado un shock verte. Digo: joder. Han pasado casi 40 años”, expresaba Lolita, al comenzar las valoraciones. “Pero no se nota nada...”, bromeaba con ella Àngel Llàcer. “Estás igual”, le decía el presidente del jurado, pero ella le corregía: “¡Estoy mejor!”.

Lolita se acercó hasta el centro del escenario para dar dos besos a la participante. Y Manel Fuentes aprovechó para preguntarle por su peluquero de aquella época. En lugar de bromear, Lolita explicó que entonces las casas de discos tenían mucha influencia en el cantante, y “le gustaba cambiarnos de imagen”. “En aquella época decirle estúpido a un tío no era fácil. Porque... Estábamos muy supeditadas”, relataba, poniéndose algo más seria.

Así, Lolita admitió que machismo “había muchísimo, todavía hay, pero menos”. Y por eso “era difícil” decir a un hombre estúpido. “Luego al cabo de los años cuando la hacía en directo me daba lo mismo. Aquí estaba más recadatita”, apuntaba.

“Me ha recordado mucho a mí en aquella época. Estaba más cabreada de lo normal, pero es muy difícil imitar mi voz, no es porque cante mejor o peor que nadie, pero tengo una voz muy personal y no me parezco a nadie”, terminaba de decir Lolita sobre su valoración.

Lolita y Esperansa Grasia junto a Manel Fuentes.

Àngel Llàcer, con curiosidad, quiso saber “quién era ese hombre” al que ponía verde en la canción. Pero Lolita no dio ningún nombre concreto. “Ha habido muchos en mi vida”, comenzaba diciendo. “En esa época no tenía motivo yo, porque estaba recién casada prácticamente, y mi marido no se lo merecía. Pero yo había tenido ya mis estúpidos. A lo largo de mi vida he tenido algún que otro estúpido”, añadía, sin querer entrar en detalles de nombres, y prometiendo a Esperansa una buena nota.