La huella de ‘Tu cara me suena’ en Eurovisión 2025: de Melody y España a Chipre y Austria

Tu cara me suena es un programa que ha mirado muchas veces hacia Eurovisión. Y es que allí se han recreado números del certamen musical, ha habido representantes de España que han concursado (y hasta ganado) y, también, concursantes del programa que han acabado defendiendo a nuestro país en el Festival.

Hasta Chanel pasó por el formato de Antena 3 como bailarina ocasional. Este 2025, en concreto, la huella de Tu cara me suena en Eurovisión está muy presente, tanto en España como en Chipre y Austria.

La cabeza más visible de esto es, sin duda, Melody. La cantante andaluza fue participante de la tercera edición del formato, y consiguió demostrar que con 23 años ya no era la niña que popularizó El baile del gorila, sino toda una mujer, y a la que el arte le salía por los cuatro costados.

Melody tuvo una edición espectacular. No había registro que no dominase, ya fuese un rock como I need a hero de Bonnie Tyler o el bailongo Todos me miran de Gloria Trevi. La representante de España en Eurovisión 2025 enmudeció a todos como Rocío Jurado, y si tenía que imitar a un hombre como Ricky Martin, ella le echaba narices al asunto y cantaba en el mismo tono que el de Puerto Rico.

En aquel momento, Melody se acercaría a Eurovisión interpretando Quédate conmigo de Pastora Soler, y sin tener la voz en su mejor momento, tal como confesaría en las valoraciones.

Corría el año 2013 cuando acabó aquella temporada, y Melody quedó segunda. La ganadora fue Edurne, quien un par de años más tarde fue la elección interna de RTVE para representar a España con Amanecer. Y para su número en Eurovisión pidió de bailarín a Giuseppe di Bella, con el que hizo un espectacular número de P!nk en el concurso de imitaciones.

Volviendo a Melody, la cantante ya había intentado ir a Eurovisión años atrás, en 2009, y también había quedado segunda, tras Soraya Arnelas (futura concursante de TCMS). Y no se lo volvió a plantear hasta el pasado 2024, cuando presentó su candidatura al Benidorm Fest con Esa diva. El resto es historia, aunque a fecha de publicación de este artículo todavía quede algún capítulo por escribir a ese libro.

El equipo de bailarines de Melody para Eurovisión 2025.

Melody va escudada por un cuerpo de baile compuesto por Vicky Gómez, Álex Bullón, Ana Acosta, Marc Montojo e Iván Matías Urquiaga. El propio Álex Bullón, junto a Mónica Peña, es el responsable de la coreografía en cuestión.

De este equipo, hasta tres bailarines tienen en su currículo el haber pasado por el programa del clonador de Antena 3. La más conocida, quizá, es Vicky Gómez, famosa en televisión desde 2008 por su paso por Fama ¡a bailar!. Ha formado parte del equipo de Tu cara me suena hasta 2017, y otros formatos como La Voz, El Número Uno, o Mira quién salta, fue coreógrafa en Operación Triunfo, y de propuestas del Benidorm Fest. Además, es la responsable de las coreos de España en Eurovisión Junior desde 2020 a 2024.

Marc Montojo, por su parte, trabaja en la actual edición de Tu cara me suena todo lo que la agenda le permite. Lleva en el concurso de imitaciones varios años, y en la prensa rosa su nombre puede sonar por ser pareja de Agoney, del que también es coreógrafo.

Este bailarín comenzó a los 18 en musicales como Hoy no me puedo levantar y 40, el musical. En televisión también ha participado en La Voz, La mejor canción jamás cantada, o en propuestas del Benidorm Fest como la del mencionado Agoney.

Theo y sus bailarines representando a Chipre en Eurovisión 2025.

La última bailarina que formó durante años parte de Tu cara me suena que acompañará a Melody es Ana Acosta quien, curiosamente, en el Benidorm Fest formaba parte del equipo de Mel Ömana. Otros espacios de televisión en los que ha participado son La Voz, Got Talent y Factor X, y formó parte de exitosos musicales como West Side Story, Marta tiene un marcapasos y 40 el Musical.

Un bailarín y coreógrafo que durante años ha estado vinculado a Tu cara me suena es Borja Rueda. Un malagueño que este año ha formado parte de los equipos de Chipre, que se quedó en la primera semifinal, y de Austria.

Con Chipre, ya eliminada en la primera semifinal, representada por Theo, el equipo de baile estaba compuesto íntegramente por bailarines españoles. Y entre ellos se encontraba Sam Vázquez, otro bailarín que alguna vez ha pasado por el equipo de Tu cara me suena. Como curiosidad es primo de Raoul Vázquez, quien fuese finalista en la temporada del año pasado.