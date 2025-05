El día que Carmen de Mairena declaró la guerra a Melody en 'Crónicas Marcianas': “Es una niñata y yo tengo carrera”

Melody está a pocas horas de subirse al escenario del St. Jakobshalle de Basilea, lugar donde se celebra Eurovisión 2025. Y es que su victoria en el Benidorm Fest le permitió ser la representante de España en el conocido Festival, tras una amplia trayectoria de casi 25 años sobre los escenarios.

Como bien dice la letra de su canción, Esa diva, la conocimos siendo bien pequeña, con 10 años, cuando fue “del mundo la rumbera” con El baile del gorila. Su primer sencillo fue un éxito y disparó su carrera, aunque también le salieron entonces némesis como Carmen de Mairena.

Carmen, cantante de copla, ya era conocida en televisión por los programas de Alfonso Arús, donde derrochaba humor, y hasta tuvo una aparición en la segunda parte de la película Maki Navaja, con Andrés Pajares. Sin embargo, su popularidad se disparó gracias a Crónicas Marcianas y a las entrevistas que le hacía Javier Cárdenas.

Una de las primeras tuvo a lugar a bordo de un barco, allá por 2001. Y la excusa de su entrevista era cargar contra Melody, que entonces era una niña, por haberle “quitado” una canción prevista para ella. Sí, hablamos de El baile del gorila.

“Estoy enfadada”, decía Carmen entonces. “Esta canción de las manos arriba y manos abajo, la de Melody me la escribieron para mí y me la ha quitado. Este número me pega más a mí que a ella”, afirmaba la artista transexual.

Se notaba claramente que todo era un paripé, una gracia del programa. Y es que Carmen ni siquiera se sabía la letra de la canción en cuestión, y tenía que leerla en un papel para entonarla. Incluso se inventaba la melodía. Pero a pesar de ello defendía el sainete como podía. “Como los gorilas”, le decía en cierto momento Javier Cárdenas. “Aquí el único gorila eres tú”, se defendía ella.

Según Carmen, Melody “lo está haciendo muy bien, pero es una niñata y yo tengo mucha carrera. Tengo mucho poderío en el coño metío”. Aseguraba, además, llevar un año estudiando la canción de El baile del gorila, y “aún no me la sé del todo”. “Ella está forrando, y a mí no me han dado un duro”. “De pata negra te pegaba más...”, le deslizaba Cárdenas. Ella creía que lo decía por lo morena que estaba, pero él le corregía que no, que por las piernas.

Desde entonces, Carmen se convirtió en una habitual de los reportajes de Cárdenas. La vimos hacer deporte, ir a la playa con su amiga Violeta la Burra, y visitó en numerosas ocasiones el plató. El público enloquecía cuando decía exabruptos con rima.

Cuando terminó Crónicas (y tras grabar FBI: Frikis Buscan Incordiar, un denigrante producto de bromas dirigido por Cárdenas) sus apariciones se limitaron a entrevistas de programas de corazón. Y allí demostró que tras ese perfil cómico se escondía mucho dolor, como persona que había pasado parte de su vida en la cárcel por su identidad de género y nada más. Carmen fallecería en el año 2020, a los 87 años, por causas naturales, en la residencia en la que vivía desde hacía años.