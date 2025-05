El dardo de Terelu Campos a sus excompañeros de 'Sálvame': "No soy Vito Corleone, pero, para mí, la familia es importante"

Terelu Campos volvió a hacer historia en Supervivientes. La colaboradora de ¡De Viernes! hizo un impasse en su gira teatral para lanzarse desde el helicóptero por segunda vez en la presente edición. Y es que, la malagueña tenía la misión de comunicar a los concursantes la unificación de las playas. La gala, por cierto, marcó un sobresaliente 20% de share.

Pero lo curioso vino justo antes de subirse a la aeronave, cuando Terelu protagonizó una conversación (en clave) con Jorge Javier Vázquez sobre su 'guerra' con La familia de la tele. Las críticas contra la hija de María Teresa por su nuevo rol sobre los escenarios se han sucedido en los últimos días desde el nuevo magacín de las tardes de La 1.

De hecho, la propia Terelu estallaba justo antes de coger el vuelo rumbo a Honduras, ante los micrófonos de La familia de la tele. "No sé lo que queréis. Qué queréis reventar la obra, hacer lo que os salga del mismísimo moño. Ya está, se acabó", dijo muy cabreada.

Pues bien, teniendo en cuenta este contexto (más allá de los desencuentros que ha tenido con su hija, Alejandra Rubio, y su hermana, Carmen Borrego), el presentador le dijo lo siguiente: "Qué lista eres, con la que está cayendo en España, te has venido a Honduras". "¡No sé cómo no lo he hecho antes!", espetó con una sonrisa ella.

"Porque, si hubieras podido elegir, cuánto antes... Vamos, que no hubieras vuelto de Supervivientes", agregó Jorge Javier, muy listo, para seguir sonsacado a Terelu, que contestó así de clara: "Creo que no hubiera vuelto. O, a lo mejor, hubiera vuelto una semanilla o diez días, y hubiese dicho que me regresaran otra vez. Esto es la desconexión".

Terelu parece estar muy contenta de estar en Honduras y no en España



El asunto no quedó ahí, pues el de Badalona continuó azuzando a Terelu poniendo sobre la mesa una cuestión en clara alusión al formato de La Osa. "Te voy a hacer una pregunta muy bonita. ¿Qué es para ti la familia?", le dijo, con mucha sorna. Y ella contestó con una sonrisa: "No soy Vito Corleone, pero, para mí, es muy importante la familia".

A Jorge Javier le pareció insuficiente la respuesta y volvió a la carga: "Que sí, que sí. Lo que pasa es que ahora tienes el gallinero un poco revuelto, ¿no?". Finalmente, Terelu dio carpetazo al tema asegurando que siempre se recurre a ella cuando se necesita subir la audiencia: "Esto es cíclico. Cada cierto tiempo hay que remover un poco. Dicen: 'A ver, está la cosa floja. Vamos a buscar a una Campos. Y, enseguida, hay alguna".