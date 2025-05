Sin sorpresas en la segunda semifinal de Eurovisión: las favoritas Austria e Israel pasan el corte y Francia brilla

El Festival de Eurovisión 2025 ya tiene todos los países que participarán en la gran final del próximo sábado. Y es que tras la segunda semifinal de este 15 de mayo han salido los últimos diez clasificados para la gala: se trata de Lituania, Israel, Armenia, Dinamarca, Austria, Luxemburgo, Finlandia, Letonia, Malta y Grecia.

Esto significa, por lo tanto, que Australia, Montenegro, Serbia, Georgia, Chequia e Irlanda se quedan fuera de la competición, pues de los 16 propuestas de esta noches seis se tenían que caer al ser las menos votadas. Una clasificación sin sorpresas, pues de todos los países destacaba Austria como favorita de esta noche, e Israel sería el segundo país con más papeletas para pasar en esta semifinal.

En concreto, Suecia es el país que encabeza las porras de pago, seguida de Austria. Luego vendrían Francia (que ha actuado esta noche y que pasa directa a la final), Países Bajos (que ya pasó a la final el martes) y coronaría el top 5 Israel propiamente.

La gala empezó por todo lo alto con la actuación de Australia, con su divertida propuesta Milk Shake Man, defendida por Go-Jo, y que incluyó una gran batidora en el escenario para ofrecer ese batido del que se habla en la letra. Sin embargo, el público no se lo bebió, tanto como para haberse quedado fuera.

La actuación de Austria fue muy aclamada, y destacó por tener una realización completamente en blanco y negro. Una propuesta con sello español, pues cuenta con el escenógrafo Sergio Jaén en su equipo. No sucedió precisamente esa aclamación con Israel. En el tramo final se ha podido escuchar abucheos, muestra del rechazo que sienten muchos por la participación del país, que está en guerra con Gaza, en el certamen.

El punto nostálgico lo puso Luxemburgo, con su canción La Poupée Monte Le Son. Y es que era un guiño, una actualización, del Poupée de cire, poupée de son que ganó Eurovisión en 1965 en la voz de France Gall, cuyo vídeo aparecía en el inicio del número.

Francia, por su parte, representada por Louane con el tema Maman, ha demostrado por qué es una de las grandes favoritas. Un ejercicio de belleza y de gran ejecución vocal. Más complicada de escuchar ha sido, por su parte, Reino Unido, que también ha cantado como exhibición por ser del Big 5 junto a Francia, Alemania, España e Italia, pues su propuesta se basa en unas armonías que no siempre han lucido como deberían.

Imagen de la actuación de Austria en Eurovisión.

Un momento muy emotivo vino durante el momento de recontar los votos. Y es que varios artistas que iban a actuar en Eurovisión 2020 pudieron interpretar esas canciones que, por la pandemia, no se pudieron llevar a cabo en el escenario de Rotterdam.

Así, arrancó el bloque de actuaciones Gjon's Tears con Répondez-moi, cuya puesta en escena ha tenido incluso fuego. Del mismo modo, los lituanos The Roop hicieron su particular baile con On fire. El show lo continuó Efendi con la no menos pegadiza Cleopatra. Y el bloque lo cerró la maltesa Destiny con su All of my love. Hay que destacar que todos estos artistas sí que se subieron al escenario de Eurovisión en 2021, pero con otras canciones, para cumplir con las bases del concurso.

La actuación de Luxemburgo en la segunda semifinal de Eurovisión 2025.

Clasificados primera semifinal

Noruega: Kyle Alessandro con Lighter.

Albania: Shkodra Elektronike con Zjerm

Suecia: KAJ con Bara Bada Bastu

Islandia: VAEB con ROA

Países Bajos: Claude con C'est La Vie

Polonia: Justyna Steczkowska con Gaja

San Marino: Gabry Ponte con Tutta L'Italia

Estonia: Tommy Cash con Espresso Macchiato

Portugal: NAPA con Deslocado

Ucrania: Ziferblat con Bird of Pray

Clasificados segunda semifinal

Lituania: Katarsis con Tavo Akys

Israel: Yuval Raphael con New Day Will Rise

Armenia: Parg con Survivor

Dinamarca: Sissal con Hallucination

Austria: JJ con Wasted Love

Luxemburgo: Laura Thorn con La Poupée Monte Le Son

Finlandia: Erika Vikman con ICH KOMME

Letonia: Tautumeitas con Bur Man Laimi

Malta: Miriana Conte con SERVING

Grecia: Klavia con Asteromata