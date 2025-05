Cómo reconstruir una vida tras la DANA: el nuevo documental solidario de Miguel Ángel Tobías

El director y productor de cine y documentales sociales Miguel Ángel Tobías rodará el próximo mes de junio su nuevo proyecto cinematográfico, titulado DANA: cómo reconstruir una vida cuando se ha perdido todo, que pondrá el foco, "no en el barro y la destrucción, que se han visto minuto a minuto", sino en qué les sucede a las personas cuando viven una crisis y en cómo se puede articular la recuperación.

Así lo explicó el propio Tobías, que presentó este miércoles el proyecto en Catarroja (Valencia), una de las localidades afectadas por la barrancada del 29 de octubre de 2024 que arrasó gran parte de la provincia y costó la vida a 228 personas.

El audiovisual apuesta por "un enfoque diferente y profundamente humano, alejándose de las imágenes de destrucción". En su lugar, se propone una mirada "transformadora hacia la reconstrucción emocional, mental y social de quienes han visto sus vidas transformadas para siempre".

La película reflexionará sobre temas como el dolor, el sufrimiento, el duelo, el miedo, las secuelas psicológicas y emocionales y la salud mental en general de las personas ante una gran crisis o situación traumática vivida.

También proporcionará "recursos y herramientas basadas en el conocimiento y en la experiencia de profesionales del mundo de la psiquiatría, psicología, salud pública, neurociencia y espiritualidad, que nos pueden ayudar a toda la sociedad a salir adelante de las vivencias trágicas y dolorosas de la vida".

Miguel Ángel Tobías, en el centro, junto a asistentes a la presentación del documental.

"No quiero recrearme en la tragedia, es una obra sobre la esperanza, centrada en cómo renacer", afirma Miguel Ángel Tobías, que desde hace 17 años, a raíz del terremoto de Haití, desarrolla una trayectoria de tintes sociales.

"Cada año busco un proyecto en el mundo y cuando sucedió esta tragedia en Valencia varios miles de personas me preguntaban en redes si iba a rodar algo. No podía dejar de hacerlo, ya que es la catástrofe más grande que hemos tenido en nuestro país. Durante seis semanas pensé en cómo enfocarlo porque no quería hacer un documental que mostrara el barro y la destrucción, así que decidí recuperar el espíritu de El camino interior y me planteé poner el foco en cómo ayudar a una sociedad en general y a las víctimas en particular a reconstruir una vida", relata en declaraciones a Europa Press.

Proyecto 100% social

Tobías ha comentado que, cuando pasa el primer momento de shock y de ayuda masiva, como sucedió en Valencia, "va pasando el tiempo, cada uno tiene que seguir con su vida y lo que sucede con las víctimas es que poco a poco se quedan con un sentimiento de soledad y desesperanza".

Además, ha señalado algunas particularidades propias de la tragedia de Valencia, al ser un territorio del llamado primer mundo, "donde nadie pensaba que podía suceder algo así". "Cuando sucede algo así en zonas vulnerables de África o Asia, cuando las víctimas van a otra área también sumida en la pobreza no hay mucha diferencia, pero aquí, con solo cruzar un puente, ves que la vida, la realidad de antes, sigue y eso provoca mayor dolor", afirma el director.

Cartel de 'Dana: cómo reconstruir una vida cuando se ha perdido todo'.

Al igual, prosigue, que el hecho de que la ayuda no haya sido inmediata. "Esto no podemos digerirlo y genera más sufrimiento. Seis meses después las cosas siguen sin solucionarse, lo que causa rabia, ira e indignación. Las víctimas, sean por las causas que sean, siempre tienen razón en sus reivindicaciones", ha aseverado.

DANA: cómo reconstruir una vida cuando se ha perdido todo es un proyecto "cien por cien social, solidario y benéfico". Una vez producida, toda la recaudación generada por cualquier vía, en cualquier lugar del mundo y por tiempo indefinido, será destinada, a través de Mensajeros de la Paz, a proyectos de ayuda para las víctimas de las inundaciones.

Empresas como Caixa Popular, Clikalia, Catral Group, Fundación Mónica Duart, Fam Cultura, Dormitienda y Tarannà Viajes Con Sentido ya se han sumado con su apoyo a la producción.

A partir de finales de octubre o principios del próximo mes de noviembre está prevista una serie de estrenos solidarios. Posteriormente, tendrá recorrido en plataformas y televisiones y acabará siendo donado para que se proyecte en los centros educativos de España y otros países.