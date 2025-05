Pilar Vidal, sin filtros sobre su peso en ‘Espejo Público’: “El gordo feliz no existe, es mentira, no estamos bien”

El programa Espejo Público ha emitido en su franja final un reportaje sobre Kiko Rivera y Anabel Pantoja, quienes han comenzado a practicar boxeo y de su “operación bikini”. Y esto ha servido para enlazar una pieza en la que hablaban de cómo la propia Anabel, el cantante Antonio Orozco o Tania Llasera han sufrido comentarios sobre su peso. Y ahí Pilar Vidal ha tomado la palabra para contar su experiencia: “En el fondo es la estética. El gordo feliz no existe, es mentira, es una capa que nos creamos para decir que estamos bien, pero no estamos bien”.

Carmen Lomana intentó quitar hierro al asunto asegurándole que si viviésemos en el siglo XVIII “serías la reina, divina, porque se llevaban las mujeres más voluminosas, más voluptuosas”. Según la empresaria, “un hombre se enamora de ti por tu personalidad, por lo simpática” y no por estar “hecha un palo”. Y esto hizo a Pilar abrirse más y más, hablando del sobrepeso en primera persona.

“Un hombre que te rechaza por tu físico no te merece la pena. Entra por la vista, pero busco otras cosas”, aseguraba la periodista. Gema López entonces expuso cómo “todas ponemos la excusa de la salud (para adelgazar), pero en el fondo no es una excusa porque estamos acomplejados y no lo queremos admitir”.

“Decimos: la talla no me importa. Mentira. Hay un problema de fondo. No te ves no te reconoces, no tienes fuerza de voluntad como es mi caso. O tienes algún problema psicológico, y la dieta es disciplina y no estás bien y no puedes ni ir al gimnasio ni comer bien”, seguía diciendo la colaboradora.

Con mucha complicidad y tacto, López le preguntó a Pilar si en su caso ha decidido asumir su situación de sobrepeso “porque es mejor asumirlo y ver el camino que tomo”. “Ha dejado de preocuparme. De estar tan obsesionada con eso, y creo que obsesionarse es lo peor”, admitía Pilar, a la que recomendaron métodos o pinchazos para perder peso. “No quiero hacer nada, seamos realistas”, exponía.

A veces con las lágrimas al borde de los ojos, Pilar seguía narrando que nunca deja de doler el qué dirán. “El rechazo duele”, afirmaba. Y es que ella ha notado rechazo por su talla. “Yo sé que ligaría más si estuviese más delgada. Porque considero que soy mona y mi personalidad es agradable y tal, y últimamente no tengo éxito y está claro. Lo radico ahí, que no tiene por qué”, reconocía.

Pilar Vidal en 'Espejo Público' junto a Gema López.

Pilar hasta admitía ponerse excusas como que si en la actualidad no liga es porque no tiene tiempo, y que así se crea otra capa. “Con Anabel Pantoja no me siento nada identificada con ella, pero me gustaría saber cómo lo hace. Sale comiendo, yo no podría hacerme una foto comiendo, porque sé lo que va a generar”, lamentaba.

Sus compañeros siguieron preguntándole por cómo se encuentra, y si siente pudor a que un hombre la vea sin ropa. “Sí”, respondía. “No quiero acostarme con un hombre ahora mismo, no siento que estoy para acostarme. No quiero que me toquen, que me vean”. Y es que para que eso ocurra “tiene que haber un equilibrio físico y emocional al mismo tiempo y no se ha producido”.