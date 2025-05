Carmen Borrego sentencia a Alejandra Rubio: "Subnormal no soy. No le voy a pedir permiso para hacer algo en mi vida"

Borrego lamentó el tono de Alejandra, pero evitó alimentar el conflicto. "Subnormal no soy, pero buena persona, sí", afirmó con rotundidad. También dejó claro que, aunque respeta las opiniones de su sobrina, no tiene intención de pedirle permiso para gestionar su vida profesional. "No le voy a pedir permiso a Alejandra para nada de lo que tenga que hacer en mi vida. Yo tengo mi vida, mi familia, y ella es parte de ella, pero eso no implica que tengamos que estar de acuerdo en todo", añadió.

Durante la conversación con Joaquín Prat, Carmen Borrego insistió en que lo que más le dolió fue que se criticara una acción que fue hecha desde el respeto y con el acuerdo de Terelu Campos. Enfatizó que, dentro del entorno mediático en el que se mueven, "todos vivimos de exclusivas, ya sea Isabel Pantoja, Carmen Lomana o yo".

Alessandro Lequio intervino señalando que Alejandra dice sentirse una "Campos de segunda" y cuestionó si su presencia en televisión estaría garantizada sin el apellido familiar. Carmen respondió sin rodeos: "Esto es algo que lleva diciendo desde pequeña, que ella es Rubio y el Campos lo tiene de cuarto apellido"

También se abordó la figura de Terelu Campos, a quien algunos colaboradores reclamaron mayor firmeza frente a las salidas de tono de su hija. Borrego reconoció que su hermana "huye del conflicto" y que posiblemente haya tenido conversaciones privadas con Alejandra sobre este asunto.

A pesar del revuelo, la tertuliana dejó claro que no busca guerra: "Con Alejandra no tengo ningún conflicto. Ella tiene su vida y yo tengo la mía. Lo importante es respetarnos". También lanzó una advertencia: hay que medir las palabras. "No es tanto lo que se dice, sino cómo se dice", concluyó.