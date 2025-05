Tensión máxima en el plató de 'Supervivientes 2025': un inesperado abandono hace que la gala estalle por los aires

Manuel González se convirtió el pasado jueves en el sexto expulsado de Supervivientes 2025. Este martes, 13 de mayo, en el plató de Tierra de Nadie, debía resolver algunas cuentas pendientes con su pareja, Gabriela Hahlingag, aunque seguramente no esperase tener que saldarlas también con su familia.

Concretamente, con su padre y su hermana Gloria, que abandonaron el set en cuanto empezó el careo entre la pareja surgida de La isla de las tentaciones. "Vamos a empezar por los bulos, el montón de informaciones falsas que tu hermana se ha dedicado a ir contando por los platós", adelantó la joven.

El progenitor de González tampoco se había mordido la lengua. "He visto conversaciones de tu padre diciendo que no me quiere para su hijo", señalaba Hahlingag, que al parecer le había contado a varias personas que su cuñada amenazó con agredirla. "Me has amenazado en un programa de televisión", afirmó Gloria.

"Todos los días te envío un mensaje y tu hermana cogió y lo contó en directo", le recriminó Gabriela a la hermana de su novio. Ninguno de los familiares de Manuel aguantó más y, tras tanto reproche, se levantaron y se marcharon del estudio. "Manuel, no te voy a hacer pasar un mal trago. Me voy. No quiero ni mirarle a la cara", lamentó Gloria.

Es más, el padre, mientras se seguía a su hija hasta la salida, desvelaba que este tema estaba en manos legales. "Se han cargado tu p... relación y tu p... concurso", sollozaba Gabriela, ante un Manuel atónito al encontrarse este panorama a su llegada a España. "Necesito saber qué está pasando. Fui para allá a verte y todo. ¿Ves normal que se metan a leer mis mensajes?", insistió ella.

Gloria, hermana de Manuel, abandona indignada el plató de 'Supervivientes'. Mediaset España

El gaditano no salía de su asombro: "¡Pero si no he visto nada! Si yo acabo de llegar aquí...". "Pues fue un mensaje de veinte líneas en el que te digo que estoy súper agobiada, que necesito hablar contigo, que no puedo con la presión y que tu hermana no para", decía la soltera de la octava edición de La isla de las tentaciones.

"Me choca mucho ver a mi hermana y a mi padre así, tan mosqueados. Tan molestos. Es que no la quieren ni ver. Me choca, la verdad. No me he visto esta situación en mi vida. Desde el primer día que me separé de ella, le dije que mi confianza la tenía", admitió González.

La polémica de los mensajes

Horas antes de este tenso momento en plató, Gloria acudía a Tardear para aclarar la polémica de los mensajes de Gabriela a Manuel. La hermana del ex de Lucía Sánchez juró la semana pasada, en ¡De Viernes!, que estos wasaps tenían el objetivo de finalizar la relación.

Así echaba gasolina a esta trama en el programa de Santi Acosta y Bea Archidona: "Yo tengo el móvil de mi hermano y ha llegado un mensaje. Creo que no me toca decirlo a mí, creo que Manuel cuando venga verá el mensaje, pero yo me he quedado fría al verlo. Cada vez son más informaciones las que me llegan, pero este es un mensaje de ruptura, es un mensaje de Gabriela, y eso que ella sabe que el móvil lo tengo yo".