Belén Esteban amenaza con abandonar 'La familia de la tele': "No quiero estar en este programa. Me quiero ir"

La Familia de la Tele continúa siendo noticia una semana después de su estreno, y no solo por las audiencias que está logrando en Televisión Española, sino porque Belén Esteban se ha convertido en la gran protagonista de este miércoles, 14 de mayo. La de Paracuellos quiere abandonar el programa recién estrenado, y así se lo ha comunicado a María Patiño en la primera media hora de emisión.

Como ya ocurrió hace años en Sálvame, los productores del programa han decidido convertir la crisis de audiencia en el propio contenido del formato, una estrategia que ya utilizaron en su etapa en Telecinco, al igual que la de amenazar con abandonar para luego terminar volviendo.

En una conversación entre María Patiño y Belén Esteban, la presentadora le ha preguntado: “¿Por qué te quieres ir? ¿No te gusta el programa? ¿No te sientes útil?”, unas preguntas con las que la de Paracuellos ha estallado, dando lugar a un tenso encuentro entre las dos amigas, en el que también se han visto involucrados Laura Fa y Kiko Matamoros.

"No me gusta el formato, con respeto a mis compañeros. Los temas no me gustan ninguno, los han tocado todas las cadenas, la gente está harta de Pantoja, Lina Morgan, Terelu... tenemos capacidad para hacer cosas nuevas", ha dicho Belén Esteban visiblemente molesta. De hecho, María Patiño le ha preguntado: "¿No te da la sensación de que nunca llegamos a nada?", y ha sido entonces cuando Belén ha pasado de la conversación a criticar abiertamente las estrategias de su nueva cadena.

Al parecer, Esteban no está de acuerdo con cómo está gestionando RTVE el programa. "El programa empieza a las 15:50, nos meten dos telenovelas, una hora estamos en RTVE Play... cuando volvemos, tenemos una hora y media de programa", ha señalado, visiblemente incómoda con una estrategia que, según ella, está afectando negativamente a los datos de audiencia.

Sin embargo, la presentadora ha considerado oportuno recordarle a Belén el lugar que ocupaba años atrás en el panorama televisivo. "Ya no eres la número uno", le ha dicho. "Desde hace tiempo", ha contestado ella, aún más enfadada. Y ha sido en ese momento cuando ha lanzado la bomba: "Me quiero ir del programa, no lo sabe nadie, pero lo voy a hablar con Óscar y Adrián".

Todo apunta a que la de Paracuellos quiere "disfrutar" más de su familia, estar más pendiente de su marido y de su hija, que vive lejos. Pero esto no ha sido todo: a la conversación se han sumado Kiko Matamoros y Laura Fa, que hasta entonces se habían mantenido en silencio.