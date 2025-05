Alessandro Lequio no se corta y señala a Terelu Campos por su regreso a 'Supervivientes 2025': "Es todo muy misterioso"

Llegó el día. Terelu Campos vuelve a Supervivientes. "¡Vuelvo a Honduras!", anunciaba la colaboradora de televisión en De viernes. Un inesperado regreso donde Terelu tendrá una misión especial que llevar a cabo con sus compañeros de reality.

La hija de María Teresa Campos abandona así, temporalmente, sus ocupaciones televisivas (es colaboradora en De viernes y en Tardear) y su nuevo proyecto en el teatro, como actriz. Sin duda, Terelu Campos se ha convertido en una de las mejores armas de Mediaset para su actual parrilla televisiva. Sobre este asunto se pronunciaría Alessandro Lequio, siempre crítico con el clan Campos.

"Estoy muy contenta de que vuelva y espero que lo haga todavía mejor. He tenido una conversación con ella, le he dicho que estuvo muy bien cuando fue al principio del programa y que siga en esa línea. Volver una segunda vez es complicado, pero espero que dé más de sí", decía Alejandra Rubio.

"Es verdad que llegó muy bien y se marchó también muy bien, el problema es lo de entre medias. Sus amenazas con irse, que no soportaba la lluvia, los encontronazos con Makoke y Pelayo", recordaba el presentador Joaquín Prat sobre el paso de la malagueña por los Cayos Cochinos.

"Bueno, no fue para tanto. Podría haber sido peor. Creo que lo hizo muy bien", defendía Alejandra Rubio el concurso de su madre. "Lo bueno es que no iba como concursante más, eso es la gran virtud de la negociación que tuvo con la gente de Supervivientes", comentaba también Joaquín Prat.

En este sentido, Alessandro Lequio realizaba su intervención: "Es todo tan misterioso, la están presentando como una fusión entre Lara Croft y Ethan Hunt y, sinceramente, me cuesta verla así". "Te has pasado un poquito", le respondía su compañero Antonio Rossi.

Posteriormente, Joaquín Prat volvía a reconducir la tertulia y le hacía una esperada pregunta a Alejandra Rubio: "¿Te has despedido de ella para muchos días?". "Sí, pero no tengo ni idea de cuál va a ser su misión y qué va a hacer allí. Cuando es trabajo, ella no dice nada. En su día, dije que no sabía que iba a Supervivientes, fue una mentirijilla, pero ahora no sé nada", desvelaba la hija de Terelu Campos.

Alejandra Rubio, en 'Vamos a ver'

"Estoy deseando ver la cara de todos cuando vean aparecer a Terelu, a ver cómo reaccionan porque había muchos que la alababan cuando se había ido, a ver si siguen así. Habrá alguno que no le va a hacer gracia y otros se alegrarán mucho", añadía el periodista Kike Calleja sobre cómo podía afectar a los concursantes el regreso de la que fuera presentadora de Telemadrid.

"No quiero condicionarle, que vaya libre", comentaba Alejandra Rubio, tras ser preguntada por posibles enemigos con los que se volvería a ver las caras su madre en Honduras. "Si juega por su papel cómico, nos podemos divertir un montón", señalaba Alessandro Lequio. "Eso espero", zanjaba Rubio las palabras del polémico tertuliano de Telecinco.