Mayte Zaldívar se sincera como nunca ante Sonsoles Ónega: "Entré en la cárcel por un delito, la Pantoja entró por amor"

Siete meses después del fallecimiento de Julián Muñóz, quien fuera su esposa, Mayte Zaldívar acudió a Y ahora Sonsoles para detallar algunos de los episodios más duros de su vida: su romance con el exedil de Marbella, su paso por la cárcel y el engaño de su pareja con Isabel Pantoja.

2003 fue un año caótico para la de Castellón de la Plana, cuando quien era su pareja inició una relación con la que hasta el momento había sido su amante, Isabel Pantoja. Haciendo un repaso por cada uno de estos momentos, recordó uno en especial: el día en el que ingresó en la cárcel por un delito de blanqueo de capitales. "Recuerdo ese día muy amargo, estuve todo el día con mi familia, esperamos hasta última hora, pensábamos que habría menos prensa", expresaba ante las cámaras de Antena 3.

Como ella, Isabel Pantoja y Julián Muñóz también entraron en la cárcel. "No me alegré cuando entro la Pantoja, pero pensé que a ella la iban a tratar mejor que a mí porque yo no canto", señalaba rotundamente. Muy segura de sí misma, añadió una confesión más: "Yo me fui por un delito, pero ella se fue por amor... o eso es lo que le dijo al juez".

