Gema López no se calla y apunta a Terelu Campos: "Lo que le pagarán por 'Supervivientes' es mucho, por eso deja al público"

Desde que Terelu Campos confirmó su regreso a Supervivientes, las reacciones no han parado. Entre las voces con mayor eco se encuentra la de Gema López, copresentadora de Espejo Público, que no dudó en lanzar una crítica directa a la hija de María Teresa Campos por dejar a un lado su compromiso teatral.

Aunque todavía no se conocen todos los detalles sobre su participación en el reality de Telecinco, lo que sí está claro es que su viaje a Honduras ha obligado a aplazar una de sus funciones previstas de la comedia Santa Lola, en la que Terelu tiene un papel protagonista. "Todo estaba previsto. No es una cancelación, es un cambio de fecha", aseguró la malagueña ante los medios.

Sin embargo, Gema López fue tajante: "La realidad es que tiene otro compromiso profesional". Y no fue la única en pronunciarse. Isabel Rábago, también presente en el debate, desveló que Terelu conocía que se podía atener a esta situación al firmar su contrato teatral: "Cualquier compromiso televisivo, que es de lo que vive, iba a retrasar cualquier función".

Desde plató, Miquel Valls apuntó que el malestar general viene por lo precipitado del aviso. A lo que Susanna Griso zanjó: "La televisión siempre es para ayer".

Gema, por su parte, no se anduvo con rodeos. "También puedes decir que no. Ella ya tenía un compromiso. Si ahora vuelve porque funcionó bien y la audiencia responde, es su decisión. Lo que está claro es que la fuerza económica es mucho mayor para su regreso a televisión, y en este caso a Supervivientes, y por eso deja al público".

Lorena Vázquez también lanzó un dardo: "Una oferta así está bien, pero no todo es dinero. A lo mejor a Susanna le han ofrecido más en otra cadena, y, sin embargo, sigue aquí por otras razones".

Susanna Griso no tardó en añadir un comentario más: "Tienes que tener margen y decir: 'Sí, puedo concursar, pero no en estas fechas porque ya tengo otro compromiso'". Pero la más crítica volvió a ser Isabel Rábago: "Terelu Campos no es actriz".

Y Gema remató. "Cuando firmas un contrato y se venden entradas con tu nombre, eres profesional de eso. No vale ahora decir que todo es televisión".

Rábago insistió en que el entorno natural de Terelu Campos es la televisión, y que si el teatro la perjudica, quizá debería centrarse solo en la pequeña pantalla. Pero, Gema López, sin embargo, dejó un mensaje más claro. "En este caso es que como ella funciona y quieren que siga funcionando en audiencias, sacan ahora esta otra parte con la que ella no contaba", puntualizó frente a las cámaras de Antena 3.