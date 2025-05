Alba Carrillo debuta en ‘La familia de la tele’ y desvela su sordera súbita: “Busqué para aprender lenguaje de signos”

El programa Mañaneros se ha reestructurado, dejando a un lado el corazón, y provocando la salida de colaboradores como Alba Carrillo. Pero la modelo ya tiene nueva casa audiovisual, pues ha debutado este lunes como colaboradora de La familia de la tele, programa en el que además se ha sincerado sobre la sordera súbita que ha sufrido.

“Yo vengo de un viaje de trabajo, y me empieza a faltar audición del oído izquierdo”, relataba en un vídeo con una pequeña entrevista previa. Aunque pensó que sería una otitis, acabaron por diagnosticarle sordera súbita. Algo que la también colaboradora de DCorazón definió como “la sensación de tener una cabeza en la pecera”, con acúfenos que le recordaban a “el pitido de la tele” una vez se apaga.

“Voy poquito a poco, es muy lento. Estas semanas han sido de las peores de mi vida. No puedes socializar con normalidad, al principio no oía, calidad de vida ínfima”, enumeraba. Este problema de salud le impedía trabajar, o relacionarse con normalidad. “Tenía mucha ansiedad, quería que me quitasen este pitido. Escuchaba cosas dentro de tu cabeza. Se pasa muy mal”, lamentaba.

Ya en el plató, Alba explicó que no se ha recuperado porque “es superlento”. “Estuve buscando para aprender lenguaje de signos”, admitió la nueva colaboradora, a la que incluso le tantearon la posibilidad de tener que utilizar audífonos de ahora en adelante.

Este problema le habría sucedido “algo emocional”, y que ella achaca al trabajo. “Estaba agobiada con los cambios, yo ya no quiero más cambios, yo ya quiero que nos quedemos aquí en La familia de la tele”, pedía la que antaño fuese también colaboradora de Sálvame.

Con esos cambios se refería a su salida de Mañaneros, pero también, a la crisis de audiencia que tiene el nuevo formato de corazón de La 1.

Alba Carrillo en 'La familia de la tele'.

Por otro lado, Alba presumió como colaboradora de tener el teléfono del cantante Andy, del dúo Andy y Lucas, quienes, al parecer, habrían tenido una gran bronca. Inés Hernand le preguntó que cómo tenía ese contacto. “Si te lo dijera tendría que matarte”, bromeó la modelo.

Alba incluso llamó a Andy en directo para conocer su versión de los hechos, y lanzó un grito desesperado: “Andy cógemelo por favor que debuto. ¡Cógeme, que me echan y está la cosa fatal!”, pedía ante las cámaras. Sin embargo, no consiguió charlar con el artista andaluz, y le dejó un mensaje en el buzón.