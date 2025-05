Adara Molinero, muy rotunda sobre sus relaciones de pareja: "Hay alguno al que nunca le hubiera tocado ni con un palo"

Adara Molinero no se calla. La exconcursante de Gran Hermano, GH VIP, Supervivientes y ahora presentadora del canal En las mejores familias de Mtmad, ha vuelto a hablar sin filtros sobre su historial sentimental… y ha dejado alguna que otra pulla que no ha pasado desapercibida.

La madrileña, que ha protagonizado varios romances dentro de los realities más seguidos del país, se ha sincerado sobre lo que supone enamorarse en un programa de televisión. "La química es inevitable", aseguraba con naturalidad, antes de lanzar una de sus frases más duras: "Hay alguno al que nunca le hubiera tocado ni con un palo".

Todo surgió durante uno de los últimos videopodcast en la que la influencer recordaba cómo crecen los sentimientos dentro de una casa como la de Gran Hermano. Ante la pregunta "¿Ellos o la casa?", la exconcursante de Supervivientes lo tuvo claro: "Se juntan los dos. No sabía lo que hacía, estaba ciega completamente. ¿Tú sabes lo que es despertarte al día siguiente de una fiesta? Pues esto es lo mismo", detallaba ante los micrófonos.

Pese a su crítica, también defendió que no todo es efímero: "Hay muchas parejas que han durado y han luchado por su amor". Lo dice alguien que ha vivido la intensidad del reality tanto dentro como fuera de cámaras. Desde su primera aparición en Gran Hermano, Molinero ha protagonizado romances que han dado mucho de qué hablar. Su relación con Pol Badía fue la primera, pero pronto llegaron nombres como Hugo Sierra, padre de su hijo, Gianmarco Onestini, Rodri Fuertes, Bosco Martínez-Bordiú y una de sus últimas parejas: Álex Ghita.

Con Gianmarco vivió uno de los momentos más icónicos de Gran Hermano VIP, cuando su relación con Hugo Sierra se rompió luego de besarse con el italiano. Una historia que parecía de película, hasta que se convirtió en una auténtica pesadilla. La ruptura, el confinamiento y los posteriores enfrentamientos públicos han dado mucho de qué hablar. Hasta hace poco, la influencer volvía a cargar contra su expareja tras acusarlo de ausentarse como padre.

Su romance con Álex Ghita tampoco terminó bien. Aunque parecían muy compenetrados, la relación se rompió en agosto de 2024 y desde entonces, la influencer no ha dudado en lanzarle algún dardo. "Fui una tonta por confiar en él", llegó a decir públicamente en alguna ocasión.

Si hay alguien que ha sido testigo de todas las etapas sentimentales de Adara Molinero es su madre, Elena Rodríguez, con quien comparte pantalla en el videopodcast. Pese a todo, la influencer asegura que cada experiencia le ha servido para aprender. Y aunque algunas relaciones no acabaron como ella esperaba, no reniega de lo vivido.

"Estaba ciega, sí. Pero también he amado con intensidad. Y eso, aunque duela, también es vida", expresó de forma muy sincera. Y por si fuera poco, Fiesta ha lanzado una bomba que podría confirmar una nueva relación en el universo Mediaset. El programa asegura tener en exclusiva las pruebas que demostrarían que Adara Molinero y Manuel Cortés podrían estar viviendo un romance.

Ha sido el colaborador Jorge Moreno quien ha destapado esta supuesta relación sorpresa tras recibir un chivatazo en plena Feria de Abril de Sevilla: "Me llaman por teléfono y me dicen que se están liando ahora mismo. Lo dejo todo, voy y los pillo juntos". Aunque él mismo reconoce que no llegó a ver un beso, sí captó imágenes que revelan una gran complicidad: miradas, susurros y mucho "buen rollo", como comentaban en plató. No sería la primera vez que salta la chispa entre ellos, ya hubo acercamientos durante Supervivientes 2023.