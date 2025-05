María León se sincera sobre su experiencia grabando 'Hospital Central': "Me vistieron como a una prostituta"

En más de una ocasión, María León ha demostrado no tener pelos en la lengua. Es más, la actriz sevillana ha confesado que, en más de una ocasión, esto le ha traído problemas. La hija de Carmina Barrios ha acudido a Al cielo con ella, donde ha revelado tanto su experiencia negativa rodando bajo las órdenes de Juanma Bajo Ulloa como grabando personajes episódicos en series como Hospital Central.

Henar Álvarez recordaba que fue la serie juvenil SMS, sin miedo a soñar su primer gran proyecto. La sevillana interpretó a Leti en esta producción de laSexta, que estuvo un año en emisión y que llegó a tener 185 episodios, en los que María León apareció en 99. Tras ello, participó en la serie La tira, de la misma cadena.

Sin embargo, la hermana de Paco León intercaló ambos proyectos con personajes episódicos en distintas ficciones. La presentadora le preguntó si le hubiera gustado que alguno de esos papeles se extendiese y la sevillana aprovechó para contar su experiencia rodando en la icónica Hospital Central, que fue una de las series más longevas de Telecinco.

“No me hubiera gustado quedarme en ninguna de las series donde tuve personajes episódicos. Por suerte, he hecho de todo. Aprendí así a trabajar. Recuerdo el capítulo 200 de Hospital Central. No sé cuánto duró esa serie. Pero recuerdo que me llevaron para hacer de la novia de uno de los médicos guapos que acababa de llegar”, narraba.

“En ese momento, a mí no me conocía nadie. Recuerdo que me pusieron una minifalda. En verdad, me vistieron como a una prostituta, no entendía nada. Lo tengo que reconocer. Tenía 20 años y tuve que llevar una minifalda que era demasiado corta. Sólo tenía una frase”, rememoraba.

María León y Henar Álvarez en 'Al cielo con ella'.

“Luego me dieron un capítulo más, en el que ocurría un accidente y tuve una de las frases más honestas que ha tenido esa serie. Salíamos de una boda y todos los médicos salieron disparados para hacerse cargo de las víctimas del accidente. Y ella le decía al novio: ¿pero no hay más médicos en España?”, narraba.

Previamente, María León reveló que tuvo una mala experiencia laboral bajo la dirección de Juanma Bajo Ulloa, con quien trabajó en la comedia Rey Gitano. La sevillana revelaba que tan poca conexión hubo con el cineasta de Vitoria, que no quiso ver la película cuando estuvo finalizada.

María León en 'Al cielo con ella'.

“Recuerdo que me llamó y me impresionó cuando me dijo que tenía un elenco femenino increíble: Charo López, Rosa María Sardá, Bardem. Yo pensaba que iba a ser un honor trabajar con ellas”, compartía a Henar Álvarez, señalando que, una vez comenzó la grabación, vio que el proyecto era bastante diferente.

“El personaje era muy plano, más culo que cara, sin mucha opinión. Y aunque tenía compañeros maravillosos y viví momentos preciosos, especialmente con Rosa María Sardá, la experiencia en general fue muy difícil por la actitud del director”, manifestaba, señalando que Bajo Ulloa trató con poca empatía a todos, incluidas actrices veteranas como Rosa María Sardá.

“No me gustó nada la manera en la que este hombre dirigió la película. A Rosa María, que era una señora, una profesional con mayúsculas, no se la podía tratar como él la trató. Se permitió hablarle de formas que no eran justas ni humanas. Todo el equipo sintió su actitud de superioridad, basada en el miedo, y eso se notaba en el ambiente”, revelaba.