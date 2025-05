Emma García no se corta y apunta directamente a Andy y Lucas: "Se nota que no hay una buena relación entre ellos"

Andy y Lucas están atravesando uno de los momentos más tensos desde que comenzaron su carrera como dúo musical. Esta mañana, el programa Socialité sacó a la luz una exclusiva que ha encendido las alarmas entre sus seguidores. Según informó la periodista Aran Santos, los cantantes habrían protagonizado una fuerte discusión en pleno concierto, una pelea que, al parecer, fue más allá de las palabras.

El incidente se habría producido el pasado viernes durante un concierto en Badajoz. Tal y como relató Santos, hacia el final del espectáculo, ambos artistas bajaron del escenario esperando que el público les pidiera otra canción. Pero en lugar de regresar para cerrar por todo lo alto, se dirigieron al camerino, donde estalló el supuesto conflicto. "Los testigos empezaron a escuchar gritos, golpes… una pelea monumental", explicó la reportera.

La información no tardó en propagarse. En Fiesta, donde Aran Santos fue invitada para ampliar detalles, la periodista compartió parte de su conversación con Lucas. "Él lo niega y se pone muy nervioso, se agobia, pero le decimos que ese camerino queda destrozado. Él me dice que han jugado como amigos y que los muebles se mueven porque estaban haciendo flexiones", relató Santos. Sin embargo, el ambiente tenso no se disipa.

Mientras tanto, Andy subió a sus redes sociales una fotografía en la que se aprecia un moratón en la pierna, acompañado de un mensaje ambiguo: "De las sábanas no es".

Este gesto avivó aún más las dudas sobre lo ocurrido. Según Lucas, el hematoma fue causado por una caída en una rampa del escenario con agua. "¿Cómo vamos a llegar a eso? En mi vida me he pegado con Andy, si yo me pego con él, no voy a cantar al día siguiente", confesó ante los micrófonos.

Imagen del hematoma de Andy compartida en sus redes sociales. 'Socialité'.

Santos aportó un dato más. Señaló que habló con el mánager del grupo. "Me dice que se pelean en muchos conciertos, pero de broma y que son muy brutos", añadió Santos.

Los colaboradores en plató no se mostraron convencidos. "A mí se me está cayendo el mito de Andy y Lucas", comentó uno de ellos.

Fotografía: David Fernández cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León. Andy y Lucas y un brillante adiós pese a los duros golpes: "Tenemos la suerte de caer bien. En España eso es complicado"

Mientras tanto, Emma García fue más contundente: "Una cosa es que no se hayan podido llevar bien en algún momento, y otra que se hayan liado a golpes en un camerino". Más adelante, lo dejó aún más claro: "Se nota que no hay una buena relación entre ellos".

Amor Romeira también intervino, asegurando haber hablado con el entorno de Andy. Según ella, la imagen publicada en redes correspondería a los carnavales de Semana Santa.

Aun así, informó que "la ambulancia tuvo que asistir al concierto en Badajoz porque le dolía". Otra colaboradora fue más directa: "La excusa de Semana Santa no se sostiene. Ese hematoma es reciente". El periodista Jorge Moreno sumó leña al fuego al afirmar que la tensión entre Andy y Lucas viene de lejos. "Esto no es un encontronazo puntual, es una crisis que ya nota el público", aseguró.

Según él, el pasado 28 de septiembre, los asistentes a un concierto fueron testigos de que algo no iba bien entre ellos. Incluso un testigo anónimo lo confirmó: "La relación entre ellos no es buena. Nosotros les seguimos porque eran el dúo de nuestra infancia, pero ya no es lo mismo".