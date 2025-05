Belén Esteban atrapada en uno de los AVE a Óscar Puente: "Qué vergüenza, horas y horas esperando, no puede ser"

La vuelta a casa de miles de viajeros tras la Feria de Abril ha terminado convirtiéndose en una auténtica odisea este domingo, 11 de mayo, por una incidencia técnica en un tren AVE Madrid-Sevilla. Este suceso ha provocado retrasos de hasta dos horas y media en varios trayectos de la red de alta velocidad.

Entre los afectados se encontraba Belén Esteban, quien regresaba de disfrutar de la feria sevillana, donde se le ha visto compartiendo momentos con su amiga Anabel Pantoja. La colaboradora de La familia de la tele no dudó en denunciar públicamente lo ocurrido tras quedar atrapada durante horas junto a decenas de pasajeros.

"Qué vergüenza, Renfe. Horas y horas esperando... primero el apagón, luego el cobre, ahora una avería, pero ¿esto qué es? Lo siento por los trabajadores de Renfe y seguridad, todos mis respetos y estoy con vosotros, que dais la cara. Gente mayor, bebés... y todo el mundo sin saber qué hacer", expresó la tertuliana a través de sus redes sociales.

Su queja no acabó ahí, al acordarse del ministro le pidió "que mire por los ciudadanos y ciudadanas porque esto ya no puede ser, de verdad. No sabemos a qué hora llegaremos a casa", sentenciaba, haciendo visible su enfado ante sus seguidores.

La avería se produjo a las 12:30 del mediodía, cuando un tren que había salido de Madrid quedó detenido entre La Sagra y Mora (Toledo), según informó Renfe. El tren afectado debía llegar a Sevilla-Santa Justa a las 14:44, pero acabó con más de 153 minutos de retraso.

Otros seis trenes de larga distancia también se vieron perjudicados, entre ellos servicios a Cádiz, Granada, Málaga y Puertollano, así como un AVE con salida desde Sevilla hacia Madrid que tuvo que retrasar su salida más de una hora.

Mensaje compartido por Belén Estaban en su cuenta de Instagram. Redes sociales.

Europa Press ya ha confirmado que la incidencia está resuelta y que el servicio recupera progresivamente la normalidad, pero las quejas no han tardado en llegar. La estación de Santa Justa se vio completamente abarrotada durante buena parte de la tarde, con viajeros sin información y visiblemente molestos por la falta de previsión.

También el portavoz del PP andaluz, Toni Martín, se pronunció duramente en redes sociales, cargando contra el ministro de Transportes. "A ver a quién le echas la culpa hoy. No es sabotaje, es incompetencia: la tuya, la de Sánchez, y la de Montero, que no se atreve ni a pisar la calle en Andalucía", expresaba a sus seguidores.

La indignación se suma a una serie de incidentes recientes en los servicios ferroviarios del país, entre ellos robos de cableado, apagones eléctricos y otras incidencias que han puesto en el punto de mira a Renfe y al Gobierno. Mientras tanto, los usuarios solo han pedido una cosa: llegar a casa a tiempo y con garantías.