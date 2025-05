Melody deslumbra con un atrevido movimiento en su segundo ensayo sobre el escenario de Eurovisión 2025

Poco a poco se va vislumbrando cuál será la puesta en escena de Melody en el Festival de Eurovisión 2025. Ya en el primer ensayo, que fue el pasado 8 de mayo, pudo verse que la de Dos Hermanas optaba por hacer un cambio radical en su propuesta respecto al Benidorm Fest. En esta segunda prueba, la sevillana ha realizado un atrevido movimiento que ya está siendo comentado por la comunidad Eurofan.

Da la impresión de que Melody hará una representación de las distintas eras de una ‘prima donna’, recordando a lo propuesto en el aplaudido videoclip de Esa diva. Dadas las fuertes medidas de seguridad, los primeros ensayos van desgranando poco a poco en qué consisten cada propuesta de las 37 delegaciones que buscan alzarse con el Micrófono de Cristal.

El día 8 de pruebas en Basilea era para los países del Big Five y el anfitrión. España se subía al escenario del St. Jakobshalle a las 15:10 horas, siendo la última delegación de las seis que le tocaba testear su propuesta. "Ha sido impresionante y me he sentido muy feliz. Tengo un cóctel de emociones, de energía… es muy fuerte lo que ha ocurrido", ha declarado la cantante a RTVE tras el ensayo.

La UER ha compartido ocho nuevas imágenes en las que se pueden ver más detalles. En tres de ellas, puede apreciarse un telón de color rojo burdeos. En otras instantáneas se aprecia una escalera central, en la que Melody y uno de los bailarines realizarán en la cumbre la característica pirueta que ha marcado la propuesta de Esa diva.

Es una de estas fotografías donde se ve que la de Dos Hermanas lanza el micrófono, como si lo soltara. Lejos de parecer que se le ha escapado de los dedos, parece parte de la coreografía. Un gesto que ha sido comentado ya por las redes.

Melody en el segundo ensayo de Eurovisión 2025 en en el St. Jakobshalle de Basilea (Suiza). Alma Bengtsson, Corinne Cumming, Sarah Louise Bennett UER

En esa representación de las edades de la diva, puede apreciarse que Melody comenzará con un vestido negro de cola, que recuerda al que llevaba inicialmente en su presentación en el columpio en el Benidorm Fest. Ese momento, que se presume que será al inicio (algo no confirmado, pero dada la propuesta, se da por hecho), parece evocar a esas grandes damas del pasado.

Vicky Gómez, Alex Bullón, Ana Acosta, Marc Montojo e Ivan Matías Urquiaga son los bailarines que acompañan a Melody sobre el escenario. Todos están a las órdenes de Mónica Peña y Álex Bullón, los coreógrafos de la propuesta española. Peña ha trabajado con artistas como Charlie XCX, Shakira, Anitta, Lola Índigo y Lali Espósito.

Por su parte, Alex Bullón ha trabajado en Los Ángeles con artistas como Jennifer López, Camila Cabello, Miley Cyrus o Katy Perry en la Super Bowl. Como coreógrafo, ha colaborado con Kesha y Demi Lovato, y ha impartido clases privadas a Britney Spears.

🎶 Resurge bailando CON MÁS FUERZA QUE UN HURACÁN 🌪️🎶#Spain12Points #Eurovision2025



📸: Alma Bengtsson, Corinne Cumming, Sarah Louise Bennett / EBU pic.twitter.com/U7tXYcTKz0 — Eurovisión España - RTVE 🇪🇸 (@eurovision_tve) May 10, 2025

Bien valiente y PODEROSA 🔥



✨ #ESADIVA ha tomado el escenario del St. Jakobshalle y lo ha hecho POR TODO LO ALTO ✨#Spain12Points #Eurovision2025



📸: Alma Bengtsson, Corinne Cumming, Sarah Louise Bennett / EBU pic.twitter.com/Pb6ZdburOT — Eurovisión España - RTVE 🇪🇸 (@eurovision_tve) May 10, 2025

"Hemos trabajado para que todo tenga sentido y vaya in crescendo, de menos a más, creando una impresión continua en el público. La idea es evitar subidas y bajones, y que el conjunto fluya de forma progresiva. Esperamos que guste mucho", aseguraban los coreógrafos a RTVE.

Cabe recordar que la versión que se escuchará en Eurovisión de Esa diva no es la misma que ganó el Benidorm Fest en febrero. Y esta tiene una nueva producción que fue llevada a cabo por EIGHTY4 y Rick Parkhouse y George Tizzard de Red Triangle Records, productores con gran reconocimiento a nivel mundial. Entre sus trabajos figuran artistas como Green Day, James Arthur, Måneskin, Bastille, Camila Cabello, David Guetta, YUNGBLUD, Charlie Puth, 5 Seconds of Summer o Rauw Alejandro.