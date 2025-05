Marta Peñate y Tony Spina arremeten contra Oriana Marzoli en 'Socialité': "No tiene ningún tipo de piedad"

Oriana Marzoli ha vuelto a Mediaset por la puerta grande. La reina del reality ha estrenado su propio docureality, Inside Oriana, y lo ha hecho con una primera entrega cargada de emociones, recuerdos... y, por supuesto, polémica.

La venezolana repasa su trayectoria personal y profesional desde que saltó a la fama en Mujeres y Hombres y Viceversa, pero no solo mira al pasado: también dispara sin filtro a quienes formaron parte de su vida.

El regreso de Oriana está marcado por una sinceridad brutal. Ya en el primer episodio, disponible en Mitele, la influencer lanza una serie de declaraciones explosivas que han sacudido al mundo del corazón. Especialmente llamativas han sido sus palabras sobre su ex, Tony Spina, y la actual pareja de este, Marta Peñate.

“Me quise llevar bien con Tony, pero luego le pusieron correa y no pudo seguir siendo amigo mío. Evidentemente, es una persona con el cerebro completamente comido”, aseguraba la influencer a través de las cámaras de Mediaset.

La respuesta de la pareja no se hizo esperar y llegó en exclusiva para Socialité. Óscar Furores, reportero del programa de Telecinco, fue el encargado de contactar por teléfono con el ex concursante de Mujeres, hombres y viceversa y con la que estuviera en Gran Hermano.

Tony Spina fue tajante: “Ofende quien puede, no quien quiere. Jugamos en diferentes ligas. Tiene mucho que callar”. Marta Peñate tampoco se quedó callada y desmontó la versión de Oriana asegurando que ella no ha manipulado a su pareja y que todo lo que dice Marzoli es “puro cuento”.

“La verdad es que no tengo que lavarle el cerebro a nadie. A mí ella no me cae bien. Dice que Tony tiene correa, pero aquí nadie la lleva. No me gustaría tener un novio 'pagafantas' que hace lo que yo quiera”, afirmó Marta Peñate. Además, reveló detalles sobre un episodio que vivieron al inicio de su relación y que, según ella, Oriana manipuló mediáticamente para desacreditarla.

Pero eso no fue todo. La influencer no se quedó ahí y también criticó un aspecto de Marta: su físico. “La comparación con Marta… me entra la risa. Me molesta mucho que compartamos el mismo aire y el mismo planeta”, sentenció, dejando claro que no hay espacio para ambas en su mundo.

"Aprovecha para arremeter contra mí, dejarme de fea o de lo que me haya dejado. Como que yo era poca mujer para Tony, físicamente hablando. No tiene ningún tipo de piedad. Ella, de por sí, sabemos todos que es celosa, y que hiciera eso, sabiendo cómo es... es que me parece hasta feo. De verdad, es que es horroroso", puntualizó durante la llamada telefónica con el reportero de Telecinco.

Para Peñate aún hay esperanza de que todo vuelva a su equilibrio. "Si Oriana quiere arreglar las cosas con Tony, que le llame", sentenció muy sincera, haciendo referencia a la pérdida de contacto entre ambos tras las últimas declaraciones de la influencer.

Últimamente, la exconcursante de Supervivientes ha estado viviendo muchas emociones durante los últimos días. Recientemente, ha pasado por quirófano para someterse a su tercera transferencia embrionaria para darse una nueva oportunidad para cumplir su sueño de ser madre junto a Tony Spina.