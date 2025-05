Dani Illescas, influencer y modelo: "A veces me siento perdido, no sé si estoy haciendo el bien o el mal"

Daniel Illescas es un influencer y modelo con un enorme éxito en redes sociales. Nacido en Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) en 1993, acumula 1,5 millones de seguidores en Instagram y 1,2 millones en TikTok. El creador de contenido muestra su estilo de vida, sus viajes y aventuras. El influencer también participó en la octava edición de Master Chef Celebrity, en la que fue el tercer finalista.

El catalán reconoce que algo que le enorgullece de sus redes sociales es que le han permitido conocer a gente para compartir las experiencias. Como es el caso de David Tejeiro, piloto profesional de parapente con quien pasa un increíble fin de semana: "Gracias a ti he aprendido que me gusta volar y vivir el momento", explica Illescas.

"Es un fin de semana que quien lo vea pensará que estoy loco". Y es que Dani Illescas decide volar en parapente junto a su amigo David en la comarca malagueña de La Axarquía: "Aquí siento adrenalina pura como a mí me gusta. Me siento libre volando, porque la vida son dos días. Lo que más me gusta es cuando haces las cosas que realmente te gustan, se te quitan todos los problemas de la cabeza".

Mi fin de semana perfecto

Durante el fin de semana, Illescas también hace heli-camping con David y pasan la noche en plena montaña durmiendo en una tienda de campaña. El influencer aprovecha la acampada para sincerarse y recordar la muerte de su mejor amigo: "Tuvo un accidente de avioneta y murió. Por eso intento vivir con las personas que quiero y disfrutar al máximo de ellas. Nunca sabes cuándo te toca".

El influencer estaba hablando con su mejor amigo 10 minutos antes de su muerte: "No poder hacerlo más... yo tengo esa espinita clavada. Es algo que no te imaginarías nunca. La vida te da señales y el miedo siempre está, pero está apartado. Si vivimos con miedo, vivimos amargados".

En este sentido, el creador de contenido confiesa que ha ido a un psicólogo o coach: "No me arrepiento de decirlo, la salud mental es de las cosas más importantes. Creo que me ha cambiado la vida. Paso muchas horas solo, a veces me siento perdido, no sé si estoy haciendo el bien o el mal. Vivimos en una burbuja y tener un coach te ayuda mucho"

Dani Illescas reconoce que en muchos momentos ha querido tirar la toalla: "La cabeza es muy mala, te hace tomar decisiones que tú no quieres. Hay que estar muy bien para decir: 'esto no va a poder conmigo'".

Daniel Illescas en 'Mi fin de semana perfecto'.

El influencer también habla de un pilar fundamental en su vida, su abuela Carmen. Se mudó a vivir con ella tras la separación de sus padres y tiene un vínculo muy especial. "Me emociono porque es una persona muy importante. Cuando he tenido esos momentos difíciles y llegaba a casa me ayudaba en todo. Me ha dado esa energía y esa fuerza. Soy lo que soy gracias a mi abuela", explica.

Su abuela es clave también en las redes sociales del catalán, pues enseña a sus seguidores todas sus aventuras con ella: "Una de las cosas que más orgulloso me siento es de cumplir todos los sueños de mi abuela. Ha volado en parapente, en helicóptero, se ha puesto el traje de flamenca en la feria de Sevilla. No sabía lo que era ver la nieve. Eso no tiene precio".

Dani Illescas sigue centrado en sus redes sociales y disfrutando de su estilo de vida. Además, participa en el nuevo docureality de El Rugido Producciones: Mi fin de semana perfecto. Está disponible en Prime Video y permite conocer cómo es el fin de semana ideal del influencer: "Pasar el tiempo con las personas que quieres y hacer las cosas que realmente quieres".