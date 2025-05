Alexia Rivas carga duramente contra Laura Cuevas y su pareja en 'Fiesta': "Quiere ganar dinero a costa de contar su intimidad"

La polémica entre Laura Cuevas y su pareja, Carlos, ha vuelto a estallar en televisión. Esta vez, no solo han cruzado reproches y acusaciones en el plató de ¡De Viernes!, sino que el asunto ha llegado a Fiesta, donde los colaboradores han dado su opinión.

Una de las más duras ha sido Alexia Rivas, que no dudó en cargar con fuerza y poner en duda la autenticidad del conflicto entre la pareja: "Quiere ganar dinero a costa de contar su intimidad", sentenció durante la emisión de este sábado.

La situación se ha tornado cada vez más compleja. En su aparición en ¡De Viernes!, Laura Cuevas y Carlos Calderón protagonizaron un cruce de reproches que dejó a todos boquiabiertos. Él la acusó de ser "una mentirosa compulsiva", pero eso solo fue el principio.

La situación no quedó ahí. En mitad del enfrentamiento, entró en escena Sara, la madre de Carlos, que tomó partido públicamente y aseguró estar harta del sufrimiento de su hijo. "Desde que le puso los cuernos, le dejé de hablar. Solo vuelve a buscarlo cuando le conviene. Que lo deje en paz", dijo sin rodeos.

Este triángulo ha sido visto por muchos como un auténtico espectáculo. Y en Fiesta, los colaboradores no han tenido reparos en decir lo que piensan. Emma García confesó estar "sin dar crédito", mientras que Alexia Rivas fue la más tajante: "Mientras cobraba dinero y se lo llevaba calentito, no le daba ansiedad. Si tú no quieres show, no lo montes", expresaba luego de saber que su aún pareja recibió atención médica después de estar en el programa de Telecinco.

Además, criticó duramente que incluso la madre de Carlos se haya sumado a la exposición mediática: "Si no te basta con vender tu vida, ¿también quieres que tu madre cobre por sentarse en un plató?", sentenció.

Ana María Aldón también se mostró crítica: "Yo creo que aquí hay un montaje clarísimo. Ayer se descubrió". Por su parte, Cristian, colaborador del programa, fue el único que mostró algo de empatía con Carlos, asegurando que el joven sufrió un ataque de ansiedad después de su intervención en el programa.

Colaboradores del programa. 'Fiesta'.

Alexia Rivas, sin embargo, no se movió ni un centímetro de su postura. Reveló que habían salido unos audios en los que Carlos decía estar contento porque, tras la salida de Terelu de Supervivientes, él tendría un hueco: "Tienen un montaje montado impresionante. No me da ninguna pena alguien que busca lucrarse vendiendo su vida".

La situación entre Laura Cuevas, Carlos y su familia sigue dando titulares, y todo apunta a que aún quedan capítulos por emitirse.