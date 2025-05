Así fue la noche más ardiente de Montoya y Anita Williams en 'Supervivientes 2025': "¿Te has puesto ya el pantalón o no?"

Las condiciones extremas en las que viven los concursantes de Supervivientes en Honduras no parecen las más idóneas para tener una cita romántica. Sin embargo, José Carlos Montoya y Anita Williams lo consiguieron. Pese a tanto altibajo en su relación, la pareja tuvo un encuentro "a solas" que terminó de la mejor manera posible.

"Tengo ganas de llorar. Tanto tiempo, 62 días, para comer un manjar", comentaba, emocionado, el de Utrera. "¿Estás contento? ¿Y estás contento con la persona que lo compartes?", preguntó Williams. "Pues sí, me estoy emocionando porque me acuerdo de cuando hacíamos nuestras primeras cenas", aseguró el sevillano.

Los participantes del reality show de Telecinco aprovechaban el momento íntimo para sincerarse. "He podido hacer muchas cosas, pero tan sentidas como las que he hecho contigo no. Con nadie", afirmó la joven. "Al final es eso, con 31 años, yo quiero ya una familia y eso tú me lo has dado. Eso me enamora", reconoció Montoya.

El cantante de La Gambita prometía a su novia: "Han pasado muchas niñas lindas por mi vida, pero nunca me he enamorado. Nunca me he enamorado de nadie como de ti". Al caer la noche, era a Anita a la que se le caían algunas lágrimas, diciendo: "Ojalá poder pedirle públicamente perdón a tu familia. Lo han pasado muy mal".

En esta intensa charla, no tardó en salir a colación Manuel González. "Lo único que quiero que sepas es que fue un error y que jamás te haría daño. Lo sabes. De ninguna manera", juró la barcelonesa, y él añadió: "A José Carlos Montoya Rodríguez lo vas a tener hasta que te mueras. Que va a ser muy tarde porque bicho malo nunca muere".

Anita y Montoya se abrazan en 'Supervivientes 2025'. Mediaset España

Ambos se fundieron en un abrazo y la temperatura acabó subiendo en los Cayos Cochinos. "¿Te hago un masajito en la barriga?", propuso, en tono picante, Montoya, sugiriendo que se cubriesen con una manta para combatir el frío hondureño: "Ahora nos estamos y ya está, ¿qué le vamos a hacer?". "¿Te has puesto ya el pantalón o no?", preguntaba al andaluz, cuando iban a entrar en materia.

"Cuando hay luna llena, se altera toda la naturaleza de por sí", expuso Williams, y Montoya respondió con segundas: "A partir de ahora, todo tiene que ser creciente". A continuación, Supervivientes emitió las imágenes de este 'edredoning' improvisado a la luz de la luna. "No voy a mentir, a mí esta mujer me pone como un tiro", aceptó Montoya, tras el acto.