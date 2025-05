Iker Jiménez se sincera con Risto: "Con el covid me arruiné. Si mi gente hubiera enfermado, no me lo hubiese perdonado"

Cuando Risto Mejide presentó a la prensa la nueva temporada de Viajando con Chester, dijo que Iker Jiménez había sido uno de los invitados que le hacía más ilusión tener. Primero, porque es su compañero de cadena. Y, segundo, porque el carismático presentador de Cuarto Milenio y Horizonte no se prodiga mucho en entrevistas porque "luego se la pueden liar o le pueden hacer un montaje que le deja mal".

Pero quien la sigue la consigue. Y es que, según reveló este jueves Carmen Porter, el publicista llevaba "muchos años detrás" de Iker. El resultado se verá el próximo lunes en Cuatro (22:50). En la entrevista, grabada en una especie de nave, y cuya localización no ha trascendido, el periodista hablará sobre las dos grandes polémicas que le acompañan: su cobertura en la pandemia y en la DANA.

En el programa de ayer jueves, Jiménez mostró a sus espectadores un pequeño adelanto de la charla entre los comunicadores de Mediaset. "Eres el primero que dedica un programa entero a hablar del coronavirus, cuando se te tacha además de alarmista", le dice Risto, en referencia a la entrega de Cuarto Milenio, emitida en febrero de 2020, en la que se hablaba de los riesgos del coronavirus.

"Esta es la primera gran jugada. No sé cómo no me cortan el cuello porque genero un problema importante", responde Iker, asegurando que "hay muchas cosas que nunca he contado". "Mi mujer [Carmen Porter] tuvo que mediar con la cadena porque dije 'yo no puedo, me voy'. Luego me fui de la tele. De la SER no, pero de la tele sí", sigue diciendo. "Y me arruiné".

"¿Te arruinaste de verdad? ¿No es una forma de hablar?", repregunta Mejide, perplejo por lo que acababa de escuchar. "Me arruiné de verdad, claro. Porque en ese programa, que se graba el 10 de febrero, cuando faltaba un mes y cuatro días para el encierro, decimos: 'Nos van a encerrar, compren comida y papel higiénico. Pero lo más importante: Va a morir gente en residencias y no va a haber respiradores".

Iker Jiménez, junto a Risto Mejide.

Es entonces cuando Risto le pregunta que si no le "daba miedo ser sensacionalista". "Imagínate que al final no hubiera pasado nada, que hubiera sido un resfriado", deslizaba, a lo que Iker contestó: "Los directivos de nuestra querida cadena me dijeron 'no te podíamos creer'. A Paolo [Vasile] le dije: 'Si enferma mi gente o sus niños, yo no me lo hubiera perdonado en mi vida".

Hay que recordar que Cuarto Milenio cesó sus emisiones a finales de marzo, e Iker Jiménez aseguró que era una medida temporal, a pesar de los rumores que circulaban diciendo que Mediaset le había 'cortado la cabeza' por presiones políticas. El periodista continuó informando sobre el covid desde su canal de YouTube, y el programa de misterio regresó en septiembre con una nueva temporada.