Joaquín Prat apoya a la madre de Gabriel ante el escándalo de Ana Julia Quezada: "No todo vale en esta vida"

Patricia Ramírez, madre del pequeño Gabriel, ha concedido una entrevista a Joaquín Prat en Vamos a ver. La progenitora de la víctima de Ana Julia Quezada lo ha realizado un día después de haber denunciado públicamente que la asesina de su hijo la habría amenazado de muerte desde el interior de la prisión de Brieva. El presentador no sólo le ha mostrado su apoyo, sino que ha recordado que “no todo vale” en la profesión.

El programa de mediodía comenzaba contextualizando el motivo de la entrevista, recordando que el escándalo está en investigación, dado que el juzgado número 4 de Ávila investiga si trabajadores de la cárcel de Brieva mantuvieron relaciones íntimas con la presidiaria, quien cumple una condena de prisión permanente revisable, a cambio de tener acceso a teléfonos móviles, los cuales habría usado para extorsionarlos.

Joaquín Prat se ha mostrado de lo más empático posible con Ramírez. Al saludar a la madre del niño asesinado en 2019, fue claro: “ojalá no nos hubiéramos conocido nunca”, refiriéndose al motivo de la entrevista. Unas palabras que hicieron que la madre de la víctima se emocionase.

“Ayer decíamos que eras otra víctima de la deshumanización del sistema, de las instituciones, de la judicatura. El estatuto de la víctima no sirve de nada si no ampara a gente como tú, como Ruth Ortiz [sobre el caso Bretón], como Antonio del Castillo y Eva Casanueva [padres de Marta del Castillo], como tantos y tantos de los que, lamentablemente, hemos tenido que hablar”, comenzaba.

Ramírez pedía una reforma del sistema penitenciario. “Habría que poner encima de la mesa, ya lo dijimos en el Senado, que hay un reglamento muy arcaico en el sistema de prisiones. Como yo decía, no estoy en contra de que se les den derechos a los presos que, además, les corresponde por la propia Constitución”, intervenía la madre del niño Gabriel.

Joaquín Prat y Patricia Ramírez en 'Vamos a ver'. Mediaset

“Pero si se les dan derechos, que se hagan con las garantías adecuadas. Planteamos en el Senado la posibilidad de que, incluso, los propios criminólogos que entren y vean si se da videollamada a una persona que puede hacer daño con ese acto. Ver cómo se puede blindar a las víctimas para que eso no suceda o que tengan accesos a móviles o que tengan entrevistas”, proseguía, recordando que a las víctimas “se las ningunea”. “Esto tiene que cambiar”, añadía.

Joaquín Prat no ha dudado en apoyar públicamente a Patricia Ramírez. “Si dan permisos para que una persona condenada dé una entrevista a un periodista para contar una versión diferente de lo ocurrido, eso también daña, más si está condenada por integridad moral”, agregaba la madre del pequeño Gabriel.

Joaquín Prat y Patricia Ramírez en 'Vamos a ver'. Mediaset

“Quiero entrar en los límites de la libertad de expresión. Pero, ¿cómo es posible que alguien se plantee que esta señora tenga algo que decir respecto a lo que sucedió hace ocho años?”, reflexionaba Prat, recordando el intento de contar con su declaración en una serie documental. “O que eso sea de interés”, apostillaba.

“Esto es un debate que tenemos los periodistas, pero claro, yo soy un comunicador. No soy la madre de Gabriel, no soy tú, no llevo ocho años viviendo lo que estás padeciendo tú. Los debates están bien plantearlos, pero a quien hay que escuchar primero es a las víctimas”, manifestaba.

Joaquín Prat en 'Vamos a ver'. Mediaset

“Los límites son demasiado difusos, esto no es fácil tampoco para vosotros”, recordaba Ramírez. “[Ana Julia Quezada] se está saltando el reglamento de prisión, está lanzando amenazas a una víctima. Luego está el tema de los documentales y las series sobre sucesos tan terribles”, opinaba Prat.

“La ética y la moral tienen que ir por delante. Cuando tuvimos conocimiento del libro de Bretón, como tú contabas, dando una nueva versión de lo que dijo en el juicio. ¿Con qué objetivo? Él y esta señora, en tu caso, buscan aumentar vuestro dolor. Debe haber un cortafuegos. Se acabó”, reflexionaba.

Finalmente, el presentador despedía de forma afectuosa a Ramírez, quien le agradecía por su profesionalidad y por darle espacio a su voz. “Todo nuestro respeto y cariño”, decía, para concluir con otra reflexión. “No puede haber un testimonio que tenga más fuerza. No puede haber otra voz que sea más escuchada que esta, en este asunto. Luego, me pueden hablar ustedes del sistema. Pero, este alegato es que el que tiene que construir ese marco del que hablaba Patricia. No todo vale en esta vida”, finalizaba.