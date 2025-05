Gema López no se muerde la lengua y apunta a Terelu Campos: "En la tele te pagan más y dejas tirado el teatro"

Terelu Campos ha sido presentadora de televisión y actualmente es colaboradora en varios espacios de Telecinco, como son De viernes y Tardear. Más allá de la pequeña pantalla, la hija de María Teresa Campos ha dado el salto como actriz en el teatro.

Su obra Santa Lola fue un éxito en su primer día en Valladolid, pero no todo parece ir tan bien en sus próximas actuaciones. De esta manera, en Espejo Público han confirmado que su actuación en San Pedro del Pinatar (Murcia) se veía aplazada por "compromisos profesionales" de la actriz. Sobre este asunto, la presentadora Gema López no ha dudado en hacerse eco, este jueves en Antena 3.

"Vamos a escuchar una llamada que nos confirma que la función, prevista para el 24 de mayo, ha sido aplazada", anunciaba Gema López la noticia. "Tiene un compromiso televisivo y lo van a pasar a julio. Lo vamos a anunciar enseguida", afirmaba un responsable de atención al cliente del teatro donde iba a actuar Terelu Campos en Murcia.

"Terelu deja un compromiso laboral, hayas vendido 3 entradas o 300, por otro compromiso laboral de mayor envergadura, imagino para ella, que es un compromiso televisivo. A mí me parece poco serio", hablaba sin reparo la copresentadora de Espejo Público Más.

"¿Se hubiese cancelado si hubieran estado vendidas la mayoría de las entradas?", se preguntaba Alonso Caparrós y ponía en duda los verdaderos motivos de este aplazamiento. Por su parte, el periodista Sergio Pérez recordaba el éxito que tuvo Terelu en Valladolid: "Este finde lo vuelven a repetir y el teatro estaba lleno. No me cuadra que sea por un compromiso televisivo".

"Si yo hubiera comprado una entrada para ver Santa Lola, me hubiera molestado", apuntaba Susana Griso sobre el asunto de la tertulia. "El teatro es muy difícil y se han pasado de expectativas con Terelu. Es muy complicado llenarlo siempre", opinaba también Alonso Caparrós.

"Esto juega en contra de ella. Yo lo primero que pienso es que si yo soy una persona que vive en San Pedro del Pinatar, me he comprado la entrada y me dicen que es por un compromiso televisivo, yo pienso: 'Claro, allí en la tele te pagan más y a mí me dejas tirada'", no dudaba Gema López en señalar directamente la actitud de Terelu Campos.

Para salir de dudas, Espejo Público contactó con César Lucendo, director y autor de la obra donde Terelu Campos es la protagonista. "No pasa nada, esto lo sabía yo cuando elegí a Terelu como actriz. Ella vive de la televisión y si le sale un proyecto buscamos la mejor solución", explicaba Lucendo sobre el aplazamiento de Santa Lola.

"Ella trabaja entre semana y los viernes. Tú la cierras para los sábados, me estás diciendo que Terelu Campos va a presentar un programa el 24 de mayo en televisión y que eso es causa mayor para suspender una obra de teatro sabiendo que ella nunca trabaja los sábados", se dirigía Gema López al autor de la obra teatral protagonizada por Terelu.

"Terelu Campos tiene un compromiso televisivo que yo no soy quién para decirlo, tiene un compromiso televisivo que le afecta al 24 de mayo. No estoy diciendo que tenga que presentar un programa", afirmaba César Lucendo, en pleno directo de Espejo Público.de forma rotunda. "Todo esto significa que está pluriempleada y le va muy bien", zanjaba Gema López el debate.