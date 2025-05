Oriana Marzoli y Emma García se sinceran como nunca en su reencuentro: "Me enfadaba, pero me partía de la risa por dentro"

Este miércoles, 7 de mayo, Oriana Marzoli ha vuelto a Mediaset. Lo ha hecho en Inside Oriana, el docurreality que protagoniza en Mitele PLUS. En el primer episodio, revive aspectos de su pasado con Emma García, que fue la primera presentadora del programa que descubrió a la venezolana, Mujeres y Hombres y Viceversa.

Gracias al dating show que emitieron Telecinco y Cuatro entre 2008 y 2021, Marzoli y otros tronistas o pretendientes se convirtieron en personajes recurrentes del universo de Fuencarral. Es más, el programa fue cantera de realities de la casa, especialmente, de Supervivientes.

"A diferencia de muchos, me enamoré de verdad. Encontré el amor", explicaba la también concursante de formatos como Gran Hermano VIP o La Casa Fuerte, mientras se despachaba a gusto contra Tony Spina, ahora pareja de Marta Peñate: "Le han comido la cabeza". Así, se ve a la joven entrar al estudio 6 de Mediaset, donde se grababa MyHyV.

Emocionada por ver el set perfectamente recreado, Oriana se deshacía en halagos hacia Emma por sacar "paciencia" de donde no la había. "Emma era psicóloga, madre, tía... Creo que me guarda mucho cariño, como yo se lo guardo a ella", aceptó, a la vez que se sentaba en el trono: "Si no tuviese novio, me sentaría para que me conquistasen. Como una queen".

Era entonces cuando la actual conductora de Fiesta se acercaba por detrás para sorprender a Marzoli. Tras un efusivo abrazo, ambas empezaban a recordar esas 'batallitas' que la vasca presenció desde las míticas escaleras, como la gran pelea que tuvieron Oriana y Suhaila en 2013.

Marzoli desesperó en tantos momentos a la comunicadora que un día le trajo un ramo de flores y le leyó una carta pidiéndole perdón. "Yo estaba enfadada, pero, por dentro, me partía de risa. Entendía ciertas cosas y otras no", aseguraba García en este reencuentro.

Oriana Marzoli y Emma García se reencuentran en 'Inside Oriana'. Mediaset España

"Hay un momento que no he vuelto a vivir en mi vida y que me marcó. Y tengo la sensación de que a ti también. ¿Lo vemos juntas?", sugería Emma, antes de dar paso a un vídeo en el que Oriana buscaba por todo el plató de MyHyV su brillo de labios. Es más, tras ver el fragmento, la presentadora le regalaba un gloss.

Respecto al futuro, Oriana afirmó que en un plazo de dos años quiere casarse con Facundo González, su novio. "El resto de las parejas que he tenido han competido mucho conmigo laboralmente", señalaba, ante el asombro de Emma.