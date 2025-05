Manu Tenorio estalla contra la política de Podemos que le acusó de "moroso": "Afectó a mi salud. Estoy yendo al psiquiatra"

Entre otros asuntos, este martes, Código 10 abordó el acoso en redes sociales a través de los testimonios de varias personalidades públicas. Contaron su experiencia Sarah Santaolalla, Samanta Villar o Manu Tenorio, siendo el cantante el más contundente hablando de sus haters. Según él, este odio fue amplificado por "ciertos partidos políticos que se manejan en el ruido".

En un principio, Tenorio no quería "volver al tema para no darle más pábulo", pero celebró que la justicia demostrase que las acusaciones de sus supuestos inquiokupas eran falsas. Y es que estas personas aseguraban que recibían cartas de Hacienda pidiéndoles que no pagaran el alquiler porque el artista tenía una deuda millonaria.

Manu expresó que "cualquier individuo bajo un pseudónimo" que se manifestase en redes sobre este tema no le generaba excesiva incomodidad. A su juicio, lo grave vino cuando entraron en el juego los políticos: "Tienen una responsabilidad, unos votantes. Se pusieron en contra de mí sin tener una documentación, una acreditación de veracidad, sobre lo que decían".

En ese momento, Nacho Abad le pidió que concretase y, pese a sus reticencias iniciales, el que fue concursante de la primera edición de Operación Triunfo señaló a María Teresa Pérez, coportavoz de Podemos Valencia: "La sinvergüenza esta de Podemos de Valencia. Tranquilos, acabará pagando. No van a pagar ellos, va a salir del dinero público, pero no del bolsillo de esta señora insensata".

"Ya está denunciada. Tú no puedes atropellar a alguien siendo una política y teniendo una responsabilidad con lo que dices, sin tener una documentación que lo sostenga", remarcó Tenorio. "Pero, ¿qué dijo? Que a lo mejor estamos hablando de algo que nadie sabe", le pidió David Aleman.

Manu Tenorio, en 'Código 10'. Mediaset España

"Me acusó de que era un moroso de Hacienda y lo manifestó de una manera pública y notoria, tío. Tú no puedes atropellar así a un personaje público", lamentó Manu, afirmando que este asunto le había tocado tanto en lo personal como en lo profesional, y que solo seguía adelante por su hijo Pedro.

"Afectó a mi salud, a mi carrera, a mi trabajo. Estoy yendo a un psicólogo y a un psiquiatra. Estoy en unos terrenos que yo habitualmente no manejo. Esto ha 'zamarreado' mi vida. No solo mi vida personal, sino la laboral. He necesitado de asistencia profesional para que no se me vaya", desveló.