Una soltera de Cádiz rechaza a su cita en 'First Dates' por culpa de Carlos Sobera: "Hoy voy a sustituir al presentador"

Una noche más, el restaurante más famoso de la televisión volvía a abrir sus puertas. First Dates traía de nuevo las mejores citas a ciegas y a los solteros más exigentes de nuestro país. En la emisión de este martes, Carlos Sobera se convertiría en protagonista principal de la cita.

Juan Antonio, de 72 años y procedente de Málaga visitaba el programa de Cuatro en la búsqueda del amor: "Sería la leche si mi pareja estuviera despierta o media despierta y que podamos complementar sobre si la tierra es plana. Podemos probarlo y los heliocéntricos no".

Conocido como 'el abuelo motivao', aportaba más datos sobre su vida personal: "La música es mi amante, total. Todos los días ensayo y grabo en mi casa, en mi mesa de mezclas y con mi micrófono". "No quiero una mujer tóxica a mi lado, que no sepa guardar el equilibrio", añadía también el soltero de esta noche.

La soltera afortunada que iba a conocer a Juan Antonio sería Inma, de 64 años y procedente de La Línea de la Concepción (Cádiz): "Me siento extrovertida, siempre me estoy riendo y pocas veces estoy seria. Me gusta hacer reír a los demás y que sean felices. Siempre estoy abierta al amor, me da igual la edad que tenga".

Juan Antonio la recibiría cantando Quiéreme mucho de Julio Iglesias: "Lo hice para causarle una buena impresión y esperando que ella me fuese a seguir un poco el rollo, pero se ha quedado muy cortada. He pensado que estaría nerviosa".

Juan Antonio, en 'First Dates'

Ante este surrealista momento, Inma se pronunciaría: "Tenía mucha ilusión de ver a Carlos Sobera, pero cuando he visto a este hombre en la entrada no me lo esperaba. Yo me creía que era el presentador que sustituía a Carlos Sobera".

"¿Pero usted es del programa? Como antes, siempre, Carlos recibía ", le preguntaba directamente Inma a su cita. "No, yo soy tu supuesta pareja. Yo hoy voy a sustituir a Carlos Sobera", bromeaba Juan Antonio sobre la ausencia del carismático presentador vasco.

Inma, en 'First Dates'

Durante la cita, Juan Antonio dejaba claras sus preferencias: "No me fijo mucho en el físico, le doy más valor a la actitud de la persona. Su actitud me ha gustado". Posteriormente, el soltero de Málaga desvelaba uno de sus secretos ante las cámaras de First Dates: "Investigo con el hidrógeno y con las energías libres que vienen. Es conspiranoico total, pero no le ha interesado al sistema y no le han dejado".

Las impresiones durante la cena por parte de Inma no eran tampoco las mejores: "Es muy mujeriego y le gustan mucho las mujeres. Normalmente, por regla general, son infieles. Ha empezado a hablarme de la guerra, de que esto va a cambiar dentro de poco tiempo. Yo no sabía de lo que iba, son cosas que no sabe nadie".

La decisión final estaba lista para sentencia. "Tendría una segunda cita", no dudaba en expresarse el de Málaga. Por su parte, la opinión de Inma no iba a ir en la misma dirección: "No tendría una segunda cita. Como amigos sí podemos quedar".