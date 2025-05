Lydia Lozano rompe a llorar nada más arrancar ‘La familia de la tele’: 12 minutos ha tardado

Aunque estaba anunciado para las 15:50, rozaban las cuatro de la tarde cuando, al fin, se estrenó este martes La familia de la tele. Tras su gran desfile de ayer, presentadores y colaboradores se adentraron en el barrio de Bellavista, que así han bautizado a su plató, entre los que se encontraba Lydia Lozano. Y la periodista canaria se robó parte del protagonismo del primer bloque del magacín, y no llevaba ni un cuarto de hora la emisión andando cuando rompió a llorar por primera vez.

Todos recorrían las instalaciones a su libre albedrío cuando María Patiño llamó a Lydia Lozano a su vera, y también a Aitor Albizúa e Inés Hernand, los otros presentadores del formato. “Lydia, ¿puedes venir?”, le pedía. “No, ya no me gusta esto”, decía desconfiada la creadora del baile chuminero. “¿Tú confías en mí? Yo te prometo que lo que vas a ver te va a gustar”, le tranquilizaba María Patiño.

La periodista natural de La Palma admitió entonces saber cómo iba a ser el plató, porque se colaba mientras lo estaban construyendo. “¿En este momento eres feliz?”, le preguntaba Patiño. Y Lydia se derrumbaba y rompía a llorar. “Es que yo no quería...”, decía, con la voz entrecortada, cuando el programa llevaba únicamente 12 minutos en antena. “No, estoy aquí por ella, no va mal. Pero si me toca la fibra, pues ya está”, seguía diciendo, entre lágrimas.

Lydia se refería así a su madre, Sol, quien falleció el pasado mes de abril a los 95 años. “¿Sabes perfectamente lo que siento por ti, no?”, le preguntaba María Patiño. “Sí, pero os conozco a todos, son muchos años con vosotros...”, seguía diciendo entre lágrimas Lozano. “¿Estás harta de mí?”, quiso saber Patiño, que se ofreció a dejarla con “los nuevos”, Inés y Aitor.

“Estamos para cuidarte y somos tu nueva familia y queremos darte una buena bienvenida, y también emocionarse y expresar las emociones es muy positivo”, comentaba por su parte Inés Hernand.

María Patiño quiso entonces destacar que Lydia Lozano “ha hecho un esfuerzo sobrehumano para darles a ustedes lo que lo que se merecen, porque ella es amante de esta profesión. Y siempre así ha dejado la piel, incluso en el día de ayer. Y lo hace por alguien” . Y así destacó que hacía escasamente una semana que falleció su madre.

Lydia Lozano en 'La familia de la tele'.

El programa incluso contactó con una vecina de la madre de Lydia, que entró en directo. Finalmente, a Lydia le dieron una sorpresa: se la llevarían a firmar ejemplares de su libro La venganza de la llorona en la Feria del Libro. Algo que le llenó de alegría.

Por ello la montaron en un coche y se la llevaron en pleno directo. Sin embargo, quisieron que recordase más a su madre y echaron el perfume que Sol usaba en el vehículo, lo que provocó más llano de la periodista.